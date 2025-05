ESPERANÇA. CADA CARDENAL S’HA D’INSPIRAR EN L’ESPERIT SANT I EN LA MISSIÓ DE L’ESGLÉSIA I DE LA RELIGIÓ EN LES CIRCUMSTÀNCIES PRESENTS DE LES GENERACIONS DE LA TERRA.

EL MÓN US MIRA, CARDENALS. PERSONES CABALS I RESPONSABLES. MIRA L’ESGLÉSIA CATÒLICA. EL MÉU REGNE NO ÉS D’ESTE MÓN.

Llegia a la Vanguardia les ressenyes i fotografies de dotze cardenals amb mèrits, personalitat i circumstàncies que els farien persones a triar.

Tagle, Tukson, Aveline, Prevost, Pizzabella, Zuppi, Parolin, Arborèlius, Grech, Erdó, López Romero i Filoni.

Segur que n’hi ha força més que en poden ser.

He pensat que en aquesta democracia de grans electors no en pot sortir elegit cap mala persona, cap home de mala fe, cap falçari. Entre ells i entre uns i altres es coneixen tots.

No en pot sortir cap persona guerra civilista, seguidista, destructor, lladre, conqueridor, expropiador, monopolista, conquistadors de l’Estat, dictatorial i contra Dret com ara, Hitler, Putin, Trump, Bolsonaro, Abascal, Stàlin, etc etc.

Seguidistes, de quí ? Dels grans ressentiments, dels desesperats, dels explotadors de les contradiccions, problemes i fracassos de les societats