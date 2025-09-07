EL FINANÇAMENT DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES NO FORALS: QUANTS RÈGIMS SINGULARS SOVIÈTICS i excepcions HI HA en el dit règim comú ?

El 2004, pens, els consellers Castells, l’enginyer d’ERC de Manresa i un d’Iniciativa crec, quan varen tornar del Consell General de Comunitats Autònomes on es va acordar la darrera modificació de la LOFCA, en arribar al Prat varen dir contents que els acords eren molt bons i ara serem solidaris i no com abans que ho erom per imposició.
Per com funciona aquests consell general i el poder que te contra la llei i contra la Constitució i el Dret i contra la igualtat de tracte i contra els Estatuts potser, en dic un Sòviet. Un règim soviètic.
La primera vegada quan el Conseller Alavedra va tornar també va dir que els acords eren bons. Al cap d’un any ja eren dolents.
Si no combregues amb allò que accepti la majoria soviètica, sota pressió, prepareu-vos, us fortran la cavalleria per sobre.
*La distribució dels diners que van al fons de finançament ordinari de les comunitats autónomes de règim comu, ( solidaritat i linies d’altres aportacions de dels PGE i europees al marge ), no es fan segons la població real o de dret de cada Comunitat de cada any ( de l’any anterior ) sinó que també TAMBÉ REBEN O NO unes quantitats ADDICIONALS per altres conceptes COMPENSATORIS com ara una dispersió de la població que tenen les comunitats que tenen reconegudes les antigues parróquies com a entitats locals civils.El cas de Galícia i d’Astúries per exemple.
Galícia 2024 hi havia 313 municipis i 3.766 parròquies civils
MUNICIPIS DA CRUNHA 93 i 926 parròquies civils.
MUNICIPIS OURENSE 92 i 917 parròquies civils.
MUNICIPIS LUGO 67 i 1.271 parròquies civils.
MUNICIPIS DA PORNTEVEDRA 61 i 652 parròquies civils.
GALÍCIA 313 i 3.766 parròquies civils.
