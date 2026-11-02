Nom dels Estats Units d’Amèrica. Relació, ordre alfabètic, població, any de constitució i unió, capital i ciutat més gran

Nom oficial població 2020 Any Capital Ciutat més gran
Alabama 5.024.279 1819 Montgomery Birmingham
Alaska 733.391 1959 Juneau Anchorage
Arizona 7.151.502 1912 Phoenix
Arkansas 3.011.524 1836 Little Rock
Califòrnia 39.538.223 1850 Sacramento Los Angeles
Carolina del Nord 5.773.714 1789 Raleigh Charlotte
Carolina del Sud 3.605.944 1788 Columbia[n 1]
Colorado 989.948 1876 Denver
Connecticut 21.538.187 1788 Hartford Bridgeport[n 2]
Dakota del Nord 10.711.908 1889 Bismarck Fargo
Dakota del Sud 1.455.271 1889 Pierre Sioux Falls
Delaware 1.839.106 1787 Dover Wilmington
Florida 12.812.508 1845 Tallahassee Jacksonville[n 3]
Geòrgia 6.785.528 1788 Atlanta
Hawaii 3.190.369 1959 Honolulu
Idaho 2.937.880 1890 Boise
Illinois 4.505.836 1818 Springfield Chicago
Indiana 4.657.757 1816 Indianapolis
Iowa 1.362.359 1846 Des Moines
Kansas 6.177.224 1861 Topeka Wichita
Kentucky[a] 7.029.917 1792 Frankfort Louisville
Louisiana 10.077.331 1812 Baton Rouge Nova Orleans
Maine 5.706.494 1820 Augusta Portland
Maryland 2.961.279 1788 Annapolis Baltimore[n 4]
Massachusetts[a] 6.154.913 1788 Boston
Michigan 1.084.225 1837 Lansing Detroit
Minnesota 1.961.504 1858 Saint Paul Minneapolis
Mississipi 3.104.614 1817 Jackson
Missouri 1.377.529 1821 Jefferson City Kansas City[n 5]
Montana 9.288.994 1889 Helena Bilings
Nebraska 2.117.522 1867 Lincoln Omaha
Nevada 20.201.249 1864 Carson City Las Vegas
Nou Hampshire 10.439.388 1788 Concord Manchester[n 6]
Nou Mèxic 779.094 1912 Santa Fe Albuquerque
Nova Jersey 11.799.448 1787 Trenton Newark[n 7]
Nova York 20.201.249 1788 Albany Nova York[n 8]
Ohio 4.237.256 1803 Columbus[n 9]
Oklahoma 13.002.700 1907 Oklahoma City
Oregon 1.097.379 1859 Salem Portland
Pennsilvània[a] 5.118.425 1787 Harrisburg Filadèlfia
Rhode Island 886.667 1790 Providence
Tennessee 6.910.840 1796 Nashville Memphis[n 10]
Texas 29.145.505 1845 Austin Houston[n 11]
Utah 3.271.616 1896 Salt Lake City
Vermont 643.077 1791 Montpelier Burlington
Virgínia[a] 8.631.393 1788 Richmond Virginia Beach[n 12]
Virgínia Oest 7.705.281 1863 Charleston
Washington 1.793.716 1889 Olympia Seattle
Wisconsin 5.893.718 1848 Madison Milwaukee
Wyoming 576.851 1890 Cheyenne
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!