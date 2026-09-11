11 de septembre de 1714, Constitució 1978 i Aministia nacional pendent. (1) JA SOM UNA AMÈRICA EUROPEA. Els noms de bateig de la població de la provincia de Lleida

28 ABDELKADER 199 H
28 ABDELKADER 199 H
34 ABDELLAH 155 H
59 ABDERRAHIM 141 H
60 ABDERRAHMAN 61 H
61 ABDERRAHMANE 68 H
78 ABDOULAYE 207 H
86 ABEL 335 H10
102 ABRIL 458 D
110 ADAM 362 H
111 ADAMA 106 H
119 ADELA 175 D
121 ADELAIDA 80 D
122 ADELINA 120 D
138 ADRIÀ 1.054 H
139 ADRIÁN 557 H
153 ADRIANA 276 D
169 AGUSTÍ 214 H
170 AGUSTÍN 389 H
171 AGUSTINA 101 D
178 AHMED 509 H
180 AICHA 173 D
185 AIDA/AÏDA/AÍDA 358 D
191 AINA 701 D
192 AINARA 156 D
193 AINET 36 D
195 AINHOA 254 D
196 AINOA 100 D
197 AINOHA 18 D
204 AITANA 131 D
205 AITOR 262 H
221 ALAN 125 H
225 ALBA 1.357 D
228 ALBERT 2.229 H
237 ALBERTO 791 H
247 ALEIX 897 H
248 ALEJANDRA 198 D
251 ALEJANDRO 773 H
274 ÀLEX/ÁLEX 993 H
278 ALEXANDRA 352 D
288 ALEXANDRE 372 H
291 ALEXANDRU 176 H
312 ALÈXIA/ALEXIA 102 D
316 ALFONSO 396 H
318 ALFRED 41 H
319 ALFREDO 236 H
326 ALI/ALÍ 247 H
331 ALÍCIA/ALICIA 416 D
338 ALINA 103 D
350 ALIOU 78 H
370 ÁLVARO 245 H
373 AMADEO 91 H
374 AMADEU 49 H
375 AMADO 34 H
376 AMADOR 82 H
378 AMADOU 186 H
388 AMÀLIA/AMALIA 184 D
404 AMÈLIA/AMELIA 99 D
409 AMINA 115 D
411 AMINE 69 H
417 AMPARO 201 D
419 ANA 1.246 D
422 ANA BELÉN 180 D
437 ANA MARIA/ANA MARÍA 1.846 D
453 ANAÍS/ANAÏS/ANAIS 140 D
457 ANAS/ANÁS 113 H
478 ANDREA 714 D
502 ANDREI 106 H
521 ANDRÉS 509 H
529 ANDREU 442 H
538 ANEU/ÀNEU 58 D
557 ÀNGEL/ÁNGEL 1.312 H
559 ÀNGELA/ÁNGELA 578 D
560 ÁNGELES 282 D
564 ANGELINA 134 D
568 ÀNGELS 147 D
576 ANIOL 71 H
582 ANNA 2.269 D
589 ANNA MARIA/ANNA MARÍA 610 D
596 ANOUAR 40 H
597 ANSELM 18 H
598 ANSELMO 44 H
608 ANTON/ANTÓN 49 H
611 ANTONI 1.231 H
623 ANTÒNIA/ANTONIA 1.815 D
627 ANTONIO 5.070 H
662 ARACELI 261 D
666 ARAN/ARÁN 125 D
667 ARAN/ARÁN 107 H
668 ARANTXA 36 D
669 ARÀNTZAZU/ARÁNTZAZU/ARANTZAZU 11 D
670 ARÀNZAZU/ARÁNZAZU/ARANZAZU 36 D
676 ARES 766 D
685 ARIADNA 749 D
696 ARLET 228 D
698 ARMAND 33 H
699 ARMANDO 51 H
700 ARMENGOL 27 H
701 ARNALD 5 H
702 ARNAU 1.113 H
703 ARNOLD 4 H
704 AROA 150 D
718 ARTUR 72 H
719 ARTURO 168 H
725 ASCENSIO 6 D
726 ASCENSION/ASCENSIÓN 129 D
747 ASSUMPCIÓ 56 D
748 ASSUMPTA 17 D
754 ASUNCIÓN 266 D
763 AURA 71 D
768 AURÈLIA/AURELIA 112 D
774 AURORA 262 D
780 AXEL 131 H
781 AYA 174 D
792 ÀYOUB/ÁYOUB 166 H
821 BALBINA 44 D
822 BALBINO 5 H
835 BÀRBARA/BÁRBARA 85 D
838 BARTOLOMÉ 73 H
839 BARTOMEU 32 H
854 BEATRIU 38 D
855 BEATRIZ 262 D
858 BEGOÑA 142 D
861 BELÉN 117 D
876 BENITO 107 H
877 BENJAMÍ 39 H
878 BENJAMÍN 109 H
886 BERNARDO 68 H
887 BERNAT 230 H
888 BERTA 433 D
904 BIEL 573 H
907 BILAL 115 H
917 BLAI 169 H
918 BLANCA 393 D
925 BLAU 207 D
936 BONAVENTURA 31 H
937 BONAVENTURA 6 D
947 BOUBACAR 107 H
952 BOUCHRA 105 D
966 BRAHIM 166 H
985 BRUNA 145 D
986 BRUNO 103 H
993 BUENAVENTURA 81 H
994 BUENAVENTURA 11 D
1013 CARLA 1.091 D
1014 CARLA 4 H
1017 CARLES 721 H
1023 CARLOS 1.776 H
1055 CARLOTA 208 D
1056 CARME 764 D
1063 CARMEN 2.567 D
1081 CAROLINA 368 D
1097 CATALINA 199 D
1098 CATERINA 51 D
1103 CECÍLIA/CECILIA 320 D
1112 CELESTÍ 17 H
1113 CELESTINA 26 D
1114 CELESTINO 43 H
1116 CÈLIA/CELIA 262 D
1123 CÈSAR/CÉSAR 156 H
1163 CHLOE/CHLÓE 104 D
1165 CHRISTIAN 115 H
1184 CLARA 465 D
1199 CLÀUDIA/CLAUDIA 835 D
1223 CONCEPCIÓ 396 D
1224 CONCEPCIÓN 1.000 D
1229 CONSOL 67 D
1235 CONSTANTIN 182 H
1246 CONSUELO 262 D
1279 CRISTIÁN 547 H
1298 CRISTINA 1.697 D
1310 CRISTÓBAL 129 H
1313 CRISTÒFOL 7 H
1336 DAMIÀ 87 H
1337 DAMIÁN 63 H
1345 DANIEL 1.808 H
1370 DANIELA 285 D
1397 DAVID 3.306 H
1463 DESIRÉE 119 D
1469 DIANA 168 D
1484 DÍDAC 333 H
1485 DIDIER 4 H
1487 DIEGO 320 H
1511 DIVINA 123 D
1530 DOLORES 1.515 D
1533 DOLORS 626 D
1534 DOMÈNEC 101 H
1535 DOMENECH 6 H
1538 DOMINGO 324 H
1575 DRISS 103 H
1576 DRISSA 32 H
1583 DUMITRU 99 H
1587 DÚNIA/DUNIA 102 D
1588 DYLAN 88 H
1591 EBRIMA 101 H
1597 EDGAR 266 H
1607 EDUARD 7.687 H
1617 EDUARDO 521 H
1683 ELENA 1.028 D
1706 ÈLIA/ELIA 185 D
1713 ELIONOR 13 D
1714 ELISA 200 D
1718 ELISABET 531 D
1720 ELISABETA 26 D
1721 ELISABETH 199 D
1723 ELISENDA 1.121 D
1726 ELIZABET 11 D
1727 ELIZABETH 46 D
1728 ELNA 71 D
1729 ELOI 379 H
1732 ELOY 130 H
1733 ELSA 96 D
1736 ELVIRA 324 D
1746 EMIL 49 H
1747 EMILI 88 H
1750 EMÍLIA/EMILIA 357 D
1754 EMILIO 405 H
1759 EMMA 439 D
1760 EMMANUEL 21 H
1761 EMPAR 6 D
1764 ENCARNACIO 251 D
1765 ENCARNACIÓN 359 D
1773 ENRIC 638 H
1777 ENRIQUE 723 H
1781 ENRIQUETA 254 D
1782 ENZO 100 H
1784 ERIC/ÈRIC/ÉRIC 889 H
1785 ERICA 69 D
1787 ERIK 155 H
1788 ERIKA 96 D
1793 ERMENGOL 14 H
1794 ERNEST 78 H
1797 ERNESTO 98 H
1802 ESPERANÇA 31 D
1803 ESPERANZA 201 D
1807 ESTANISLAO 33 H
1808 ESTANISLAU 10 H
1809 ESTEBAN 180 H
1810 ESTEFANIA/ESTEFANÍA 195 D
34 ABDELLAH 155 H
59 ABDERRAHIM 141 H
60 ABDERRAHMAN 61 H
61 ABDERRAHMANE 68 H
78 ABDOULAYE 207 H
86 ABEL 335 H10
102 ABRIL 458 D
110 ADAM 362 H
111 ADAMA 106 H
119 ADELA 175 D
121 ADELAIDA 80 D
122 ADELINA 120 D
138 ADRIÀ 1.054 H
139 ADRIÁN 557 H
153 ADRIANA 276 D
169 AGUSTÍ 214 H
170 AGUSTÍN 389 H
171 AGUSTINA 101 D
178 AHMED 509 H
180 AICHA 173 D
185 AIDA/AÏDA/AÍDA 358 D
191 AINA 701 D
192 AINARA 156 D
193 AINET 36 D
195 AINHOA 254 D
196 AINOA 100 D
197 AINOHA 18 D
204 AITANA 131 D
205 AITOR 262 H
221 ALAN 125 H
225 ALBA 1.357 D
228 ALBERT 2.229 H
237 ALBERTO 791 H
247 ALEIX 897 H
248 ALEJANDRA 198 D
251 ALEJANDRO 773 H
274 ÀLEX/ÁLEX 993 H
278 ALEXANDRA 352 D
288 ALEXANDRE 372 H
291 ALEXANDRU 176 H
312 ALÈXIA/ALEXIA 102 D
316 ALFONSO 396 H
318 ALFRED 41 H
319 ALFREDO 236 H
326 ALI/ALÍ 247 H
331 ALÍCIA/ALICIA 416 D
338 ALINA 103 D
350 ALIOU 78 H
370 ÁLVARO 245 H
373 AMADEO 91 H
374 AMADEU 49 H
375 AMADO 34 H
376 AMADOR 82 H
378 AMADOU 186 H
388 AMÀLIA/AMALIA 184 D
404 AMÈLIA/AMELIA 99 D
409 AMINA 115 D
411 AMINE 69 H
417 AMPARO 201 D
419 ANA 1.246 D
422 ANA BELÉN 180 D
437 ANA MARIA/ANA MARÍA 1.846 D
453 ANAÍS/ANAÏS/ANAIS 140 D
457 ANAS/ANÁS 113 H
478 ANDREA 714 D
502 ANDREI 106 H
521 ANDRÉS 509 H
529 ANDREU 442 H
538 ANEU/ÀNEU 58 D
557 ÀNGEL/ÁNGEL 1.312 H
559 ÀNGELA/ÁNGELA 578 D
560 ÁNGELES 282 D
564 ANGELINA 134 D
568 ÀNGELS 147 D
576 ANIOL 71 H
582 ANNA 2.269 D
589 ANNA MARIA/ANNA MARÍA 610 D
596 ANOUAR 40 H
597 ANSELM 18 H
598 ANSELMO 44 H
608 ANTON/ANTÓN 49 H
611 ANTONI 1.231 H
623 ANTÒNIA/ANTONIA 1.815 D
627 ANTONIO 5.070 H
662 ARACELI 261 D
666 ARAN/ARÁN 125 D
667 ARAN/ARÁN 107 H
668 ARANTXA 36 D
669 ARÀNTZAZU/ARÁNTZAZU/ARANTZAZU 11 D
670 ARÀNZAZU/ARÁNZAZU/ARANZAZU 36 D
676 ARES 766 D
685 ARIADNA 749 D
696 ARLET 228 D
698 ARMAND 33 H
699 ARMANDO 51 H
700 ARMENGOL 27 H
701 ARNALD 5 H
702 ARNAU 1.113 H
703 ARNOLD 4 H
704 AROA 150 D
718 ARTUR 72 H
719 ARTURO 168 H
725 ASCENSIO 6 D
726 ASCENSION/ASCENSIÓN 129 D
747 ASSUMPCIÓ 56 D
748 ASSUMPTA 17 D
754 ASUNCIÓN 266 D
763 AURA 71 D
768 AURÈLIA/AURELIA 112 D
774 AURORA 262 D
780 AXEL 131 H
781 AYA 174 D
792 ÀYOUB/ÁYOUB 166 H
821 BALBINA 44 D
822 BALBINO 5 H
835 BÀRBARA/BÁRBARA 85 D
838 BARTOLOMÉ 73 H
839 BARTOMEU 32 H
854 BEATRIU 38 D
855 BEATRIZ 262 D
858 BEGOÑA 142 D
861 BELÉN 117 D
876 BENITO 107 H
877 BENJAMÍ 39 H
878 BENJAMÍN 109 H
886 BERNARDO 68 H
887 BERNAT 230 H
888 BERTA 433 D
904 BIEL 573 H
907 BILAL 115 H
917 BLAI 169 H
918 BLANCA 393 D
925 BLAU 207 D
936 BONAVENTURA 31 H
937 BONAVENTURA 6 D
947 BOUBACAR 107 H
952 BOUCHRA 105 D
966 BRAHIM 166 H
985 BRUNA 145 D
986 BRUNO 103 H
993 BUENAVENTURA 81 H
994 BUENAVENTURA 11 D
1013 CARLA 1.091 D
1014 CARLA 4 H
1017 CARLES 721 H
1023 CARLOS 1.776 H
1055 CARLOTA 208 D
1056 CARME 764 D
1063 CARMEN 2.567 D
1081 CAROLINA 368 D
1097 CATALINA 199 D
1098 CATERINA 51 D
1103 CECÍLIA/CECILIA 320 D
1112 CELESTÍ 17 H
1113 CELESTINA 26 D
1114 CELESTINO 43 H
1116 CÈLIA/CELIA 262 D
1123 CÈSAR/CÉSAR 156 H
1163 CHLOE/CHLÓE 104 D
1165 CHRISTIAN 115 H
1184 CLARA 465 D
1199 CLÀUDIA/CLAUDIA 835 D
1223 CONCEPCIÓ 396 D
1224 CONCEPCIÓN 1.000 D
1229 CONSOL 67 D
1235 CONSTANTIN 182 H
1246 CONSUELO 262 D
1279 CRISTIÁN 547 H
1298 CRISTINA 1.697 D
1310 CRISTÓBAL 129 H
1313 CRISTÒFOL 7 H
1336 DAMIÀ 87 H
1337 DAMIÁN 63 H
1345 DANIEL 1.808 H
1370 DANIELA 285 D
1397 DAVID 3.306 H
1463 DESIRÉE 119 D
1469 DIANA 168 D
1484 DÍDAC 333 H
1485 DIDIER 4 H
1487 DIEGO 320 H
1511 DIVINA 123 D
1530 DOLORES 1.515 D
1533 DOLORS 626 D
1534 DOMÈNEC 101 H
1535 DOMENECH 6 H
1538 DOMINGO 324 H
1575 DRISS 103 H
1576 DRISSA 32 H
1583 DUMITRU 99 H
1587 DÚNIA/DUNIA 102 D
1588 DYLAN 88 H
1591 EBRIMA 101 H
1597 EDGAR 266 H
1607 EDUARD 7.687 H
1617 EDUARDO 521 H
1683 ELENA 1.028 D
1706 ÈLIA/ELIA 185 D
1713 ELIONOR 13 D
1714 ELISA 200 D
1718 ELISABET 531 D
1720 ELISABETA 26 D
1721 ELISABETH 199 D
1723 ELISENDA 1.121 D
1726 ELIZABET 11 D
1727 ELIZABETH 46 D
1728 ELNA 71 D
1729 ELOI 379 H
1732 ELOY 130 H
1733 ELSA 96 D
1736 ELVIRA 324 D
1746 EMIL 49 H
1747 EMILI 88 H
1750 EMÍLIA/EMILIA 357 D
1754 EMILIO 405 H
1759 EMMA 439 D
1760 EMMANUEL 21 H
1761 EMPAR 6 D
1764 ENCARNACIO 251 D
1765 ENCARNACIÓN 359 D
1773 ENRIC 638 H
1777 ENRIQUE 723 H
1781 ENRIQUETA 254 D
1782 ENZO 100 H
1784 ERIC/ÈRIC/ÉRIC 889 H
1785 ERICA 69 D
1787 ERIK 155 H
1788 ERIKA 96 D
1793 ERMENGOL 14 H
1794 ERNEST 78 H
1797 ERNESTO 98 H
1802 ESPERANÇA 31 D
1803 ESPERANZA 201 D
1807 ESTANISLAO 33 H
1808 ESTANISLAU 10 H
1809 ESTEBAN 180 H
1810 ESTEFANIA/ESTEFANÍA 195 D
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