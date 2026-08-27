100 COGNOMS CARACTERÍSTICS DEL DEPARTAMENT DELS PIRINEUS ORIENTALS . DEPARTAMENTS DELS PIRINEUS CATALANS

Département : Pyrénées Orientales (66)
Top 100 des noms caractéristiques du département
Rang Nom
1 . CANAL
2 . RIBES
3 . FERRER
4 . SARDA
5 . SOLER
6 . MARTI
7 . OLIVE
8 . CALVET
9 . ROQUE
10 . PUJOL
11 . CARRERE
12 . ESTEVE
13 . SERRA
14 . NOGUES
15 . PAGES
16 . SIRE
17 . VILLE
18 . TORRES
19 . PY
20 . PASTOR
21 . COSTE
22 . GINESTE
23 . BAPTISTE
24 . GIMENEZ
25 . RAYNAL
Rang Nom
26. MARTY
27. ORTIZ
28. BERGES
29. GUITARD
30. MAS
31. VIDAL
32. BARRERE
33. RAMON
34. GIL
35. FOURCADE
36. MUNOZ
37. CANET
38. FRANCES
39. MALET
40. SEGURA
41. SALVADOR
42. MORENO
43. AZEMA
44. COSTA
45. ROMERO
46. CORTES
47. NIVET
48. GALY
49. RUIZ
50. BATAILLE
Rang Nom
51. SANCHEZ
52. NEGRE
53. MARTINEZ
54. CONTE
55. LOPEZ
56. JIMENEZ
57. MOLINA
58. NAVARRO
59. FABRE
60. PARENT
61. FLAMAND
62. RIBOT
63. GENDRE
64. RUBIO
65. ANGLADE
66. GOMEZ
67. SERRANO
68. PEREZ
69. PONS
70. GELY
71. MAILLE
72. CANO
73. NADAL
74. DOMINGUEZ
75. PECH
Rang Nom
76. RODRIGUEZ
77. SANTIAGO
78. MORALES
79. BARTHES
80. GUTIERREZ
81. ORTEGA
82. DIAZ
83. GARCIA
84. MASSOT
85. FERNANDEZ
86. CAZES
87. HERNANDEZ
88. CARLES
89. MIQUEL
90. GONZALEZ
91. SALLES
92. SANS
93. AMIEL
94. BOUSQUET
95. MONTAGNE
96. COURTY
97. AUGE
98. ASTRUC
99. FORT
100. IZARD
Voir l’ensemble du classement par pénétration
Top 50 des noms par nombre
Rang Nom Nombre
1 . VIDAL 1 972
2 . MARTINEZ 1 524
3 . GARCIA 1 512
4 . MARTY 1 465
5 . FABRE 1 262
6 . LOPEZ 1 163
7 . SANCHEZ 1 162
8 . PAGES 1 084
9 . COSTE 1 003
10 . PUIG 1 000
11 . PUJOL 933
12 . PEREZ 906
13 . FERRER 880
14 . SOLER 808
15 . OLIVE 761
16 . FERNANDEZ 736
17 . CALVET 711
Rang Nom Nombre
18 . VILA 693
19 . DURAND 691
20 . CARRERE 687
21 . RODRIGUEZ 675
22 . BATLLE 673
23 . RIBES 620
24 . PONS 591
25 . PLA 586
26 . BOSCH 561
27 . ROIG 561
28 . VERGES 558
29 . BERTRAND 554
30 . COLL 550
31 . GUISSET 543
32 . MAS 542
33 . GRAU 540
34 . CANAL 529
Rang Nom Nombre
35 . BLANC 528
36 . GOMEZ 526
37 . ROCA 525
38 . RUIZ 516
39 . PRATS 515
40 . GIMENEZ 502
41 . GONZALEZ 501
42 . GARRIGUE 489
43 . PARENT 477
44 . FONS 472
45 . COMES 470
46 . ESTEVE 469
47 . BOUSQUET 467
48 . SALVAT 454
49 . RAYNAL 448
50 . MARTIN 443
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