Viatge imperial

Avui em plau viatjar en l’espai i en el temps, sense fer-ho coincidir amb cap esdeveniment o aniversari, simplement perquè sí. Ens traslladarem a finals del segle XIX per pujar al Kaiserwagen de Wuppertal, un històric vehicle que vaig descobrir l’altre dia, com no, a internet. El Kaiserwagen (és a dir, ‘vagó imperial’) forma part del popular i singular monorail de Wuppertal i és el que empraren el 24 d’octubre de 1900 els emperadors Guillem II i Augusta Victòria (a la dreta, figurants) per inaugurar el trajecte entre Döppersberg i Vohwinkel.
Els vehicles que començaren a operar en aquell moment eren els de la sèrie 00 i actualment se’n conserva un, el número 5, curosament conservat i restaurat en estil Jugendstil (el modernisme germànic), decorat amb seients de vellut, llums de l’època i altres detalls ornamentals. No és segur que aquest “número 5” fos el mateix que usà el controvertit kàiser dels mostatxos, però en tot cas ha acabat sent conegut com Kaiserwagen. El 1997 rebé, juntament amb el conjunt del monorail (la Schwebebahn), la protecció patrimonial que com a relíquia històrica mereix i precisa.
El “número 5” continua prestant serveis ocasionals, siguin recorreguts turístics d’una hora de durada (kaffeefahrten, a l’esquerra) amb guia i servei de cafè (49,50 € el bitllet), siguin llogats per esdeveniments privats, com casaments, aniversaris o convencions (1.000 € cada volta). Viatjar-hi ha de ser una autèntica delícia, però com amb tantes experiències, em sembla que m’hauré de conformar en fer-ho telemàticament.
[Imatges: Viquipèdia, wuppertaler-rundschau.de (foto, Christoph Petersen), wuppertal.de]
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