Una volta per Torí

¿Sabíeu que Torí és l’única ciutat del món amb una línia de tramvies històrics que circula cada dia de l’any? Almenys això és el que assegura la intel·ligència artificial, sempre de poc fiar. Des del 2006, la capital del Piemont té una línia circular (la núm. 7), de 14 quilòmetres que opera amb vagons antics restaurats. Que ningú es pensi que és un únic tramvia que dona voltes per a plaer de turistes. No, n’hi ha més de trenta prestant servei. Tots tenen una edat venerable (el més vell és del 1926, el més nou del 1949) però estan perfectament restaurats i conservats. La cura i protecció que reben els tramvies de Torí per part de la ciutat i la companyia (i no miro a ningú…) no es limita a aquesta línia 7, perquè es conserven altres 50 vehicles, uns a un museu (el Museo Ferroviario Piemontese de Savigliano) i altres circulant també de forma ocasional, per exemple un de la sèrie 116-117. Es tracta del tramvia elèctric en servei més antic del món (1911). Un altre rècord torinès!
Amb l’arribada del Nadal, la ciutat s’il·lumina com moltes altres. És ara quan els tramvies històrics tenen un encant especial circulant per uns carrers ja de per sí encisadors (imatges 1 i 2). De dia, naturalment, també (imatges 3 i 4). A la imatge de dalt, una altra joia històrica, el tramvia 502. Buon viaggio!
[Imatges: guidatorino.com, @tramathon (X/Twitter)]
