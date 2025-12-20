Una estació colossal

Dimarts passat dia 16 va entrar en servei el nou tram de la línia C del metro de Roma entre San Giovianni i Colosseo-Fori Imperiali, amb dues estacions, Porta Metronia i l’esmentada Colosseo-Fori Imperiali, que permet l’intercanvi amb la línia B. Tallaren la cinta l’alcalde Roberto Gualteri, el polèmic Matteo Salvini, que ara és ministre de Transports, i Alessandro Giuli, ministre de Cultura. A les 4 de la tarda s’obria al públic el servei.
La presència del ministre de Cultura tenia la seva explicació perquè l’estació Colosseo-Fori Imperiali, com el seu nom indica, està situada just a sota del Colisseu i del Fòrum. Es tracta d’una gran instal·lació a quatre nivells fins els 32 metres de profunditat que pot ser considerada una estació-museu o “arqueo-estació”, profusament decorada amb les restes arqueològiques trobades a la zona durant les obres (a dalt). Aquesta és el fat del metro de Roma, que no es pot excavar el subsol sense que apareguin restes històriques que, lògicament, cal preservar curosament. Fellini ja ens va il·lustrar al respecte en la seva inoblidable pel·lícula. No debades, les obres del tram ara inaugurat començaren el 2013. Dotze anys per a uns escassos dos quilòmetres i mig, però l’espera ha valgut la pena, si ho hem de jutjar per les imatges. Els usuaris podran gaudir de restes d’antics domus, termes i altres indrets de l’antiga Roma i podran contemplar, a través d’un oculus, el Colisseu sense sortir al carrer.
Amb aquesta inauguració, Colosseo s’uneix a estacions-museu d’altres metros del món. Anotem-ne alguns exemples: l’estació Syntagma a Atenes (amb objectes del segle IV aC), el metro de Tessalònica (amb restes romanes i bizantines a les seves estacions), el xinès de Xi’an (amb exhibició d’alguns dels milers de tombes trobades durant les obres) o el de Mèxic (amb objectes de la civilització asteca, a la dreta), però n’hi ha més. Tot un privilegi poder contemplar patrimoni cultural enlloc de publicitat invasiva o pantalles de televisió.
[Imatges: giovannizannola.it, colosseo.it, oem.com.mx]
