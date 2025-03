Avui és el Dia Internacional de la Dona. D’entre les moltíssimes actuacions públiques que, amb diferent fortuna, tracten de lluitar a favor de la igualtat de les persones i en contra de la discriminació de gèneres, hi ha la de posar noms de dona a carrers, places, edificis, premis, etc. per tal d’anar equilibrant la balança en detriment de la fins ara abassegadora presència masculina a l’espai públic, almenys en l’aspecte més simbòlic. Se suposa que això també hauria de ser aplicable als noms d’estació de metro o de parades de tramvia, el ram que preocupa a aquest bloc, però constato amb sorpresa la nul·la atenció que s’ha prestat a l’assumpte, almenys pel que fa a la xarxa de transport de Barcelona.

M’he dedicat a fer recompte dels noms de totes les estacions del suburbà barceloní en funció de si remeten a un nom masculí o femení, tant si es tracta de personatges històrics com de carrers o barris batejats al seu torn amb nom d’home o dona. El resultat és ben desigual: 29 estacions “masculines” contra 6 “femenines”. He comptat una sola vegada les estacions de correspondència. Les sis afavorides són Santa Eulàlia (línia 1), Santa Coloma (1), Maria Cristina (3), Pubilla Cases (5), Santa Rosa (9) i Reina Elisenda (12, a dalt). Tres santes, dues reines i una pubilla. El recompte al tramvia encara és més clamorós: 17 parades amb nom d’home contra una única de dona, al Trambaix, que coincideix amb una estació de metro (Maria Cristina). Així estan les coses.

No sembla que la situació hagi de millorar quan es posin en marxa els trams de línia actualment en construcció o en projecte, més aviat al contrari. Detecto 10 noves estacions amb nom d’home i una de sola de dona (Eulàlia d’Anzizu, prevista a la línia 12). Aquesta senyora (a dalt), per si algú hi està interessat, fou una escriptora, historiadora i religiosa que professà al monestir de Pedralbes, ben a prop d’on es situarà l’estació. Va morir el 1916 i mai va sospitar que una monja com ella acabaria donant el nom a una cosa tan terrenal com una estació de metro. O més que terrenal, subterrània.

[Imatges: Viquipèdia, escritoras.com]