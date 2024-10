Trens flotants

No tot el contingut de les xarxes socials és banalitat, crispació sociopolítica, morralla o, directament, brossa. També s’hi colen coses interessants, com per exemple el tuit que aquesta setmana ens ha repiulat l’amic Jordi S. Es tracta d’una tirallonga de piulades (allò que en l’argot es diu “fil”) dedicat a ferrocarrils curiosos de tot el món. La successió de vídeos i textos ens permet viatjar de franc, veure’ls i en molts casos descobrir-los. Composicions inusualment llargues serpentejant paisatges infinits o trens panoràmics (i luxosos) suïssos o canadencs; un insòlit ferrocarril eslovac circulant entre un camp de futbol i les grades d’espectadors, tal com sona; uns vagons transformats en pistes de ball (a dalt) que permeten als joves bavaresos viure una continguda rave de set hores; el famós monocarril suspès de Wuppertal (a sota) o altres peculiars trens vietnamites o tailandesos que també s’han popularitzat via xarxes socials i dels quals ens vam fer ressò no fa gaire.

Hi ha encara, en la successió de trens remarcables, un que crida molt l’atenció. És un ferrocarril de mercaderies que sura aparentment sobre l’aigua. Es tracta del tren del llac rus de Burlinskoye, prop de la frontera amb el Kazakhstan. El llac tampoc és normal: amb una extensió de 167 km2, és de color rosat, produït per la presència d’uns crancs (artemia salina és el seu nom científic) de tres ulls i onze potes que viuen en hàbitats molts salinitzats. L’alta presència de sal al llac (similar a la del mar Mort) explica que des del 1762 se n’extregui i que els soviètics decidissin als anys setanta del segle passat construir un ferrocarril de càrrega fins al centre del llac. Això fou possible degut a la seva escassa fondària (màxim 28 metres), de manera que la composició ferroviària pot lliscar per les vies donant la sensació que ho fa directament sobre les aigües rosades, creant una imatge del tot captivadora (a dalt) que, naturalment, ja és motiu d’atracció turística (i blocaire).

[Imatges: billiken.lat, trackidblog.com i Viquipèdia]