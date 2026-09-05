Trenquem-nos la closca

L’invent es diu Endevimetro (endevimetro.cat) i és una creació de la Clara, “una enamorada del metro de Barcelona”. De la nostra cofradia, doncs. Es tracta d’un joc que consisteix en endevinar el nom de nou estacions del suburbà barceloní (incloses les dels FGC) donant dues pistes (a quina línia o a quin barri està situada, si el nom acaba en vocal, quantes lletres té…). Es permeten fins a tres errors i si les endevines totes, t’endús cent punts. Punts purament simbòlics: no hi ha més premi que la satisfacció de comprovar que hom domina la toponímia del metro de la capital catalana.
Com no podia ser d’altra manera, m’he aficionat a entrar gairebé cada dia a aquesta aplicació per comprovar, amb una certa preocupació, que no és tan fàcil com podria suposar-se. Avui, per exemple, cal trencar-se la closca una bona estona per trobar alguna de les 12 estacions que comencen per “o” i estan situades a l’Hospitalet de Llobregat. I no, no n’hi ha prou amb ser un enamorat del metro de Barcelona, com la nostra enigmàtica amiga Clara, a qui agraïm el producte que ens ofereix diàriament.
* Crèdit imatge: X/@ProperaParada
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