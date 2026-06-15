Tramvia fatídic

El 10 de juny de 1926, és a dir ara fa cent anys, no només es posà en marxa el Transversal del metro de Barcelona. Una altra notícia directament relacionada amb el transport públic tingué lloc. Ens referim, naturalment, a la mort d’Antoni Gaudí com a conseqüència de l’atropellament d’un tramvia tres dies abans. Resulta curiós comprovar com les dues notícies aparegueren als diaris de l’època en planes ben properes (almenys a La Vanguardia, que és una font que em consta). El fatídic accident que costà la vida al genial arquitecte tingué lloc a la cantonada entre la Gran Via i el carrer Bailèn, tocant a la plaça Tetuan. Una recent placa ens ho recorda (a la dreta). El molt recomanable tuitaire que es fa dir Efemèrides d’Arquitectura (@efemarq) va publicar el passat 7 de juny una interessantíssima informació sobre aquell esdeveniment i sobre l’opinió que Gaudí tenia dels tramvies. Em permeto transcriure’n les piulades més significatives:
“Tal dia com avui de fa just 100 anys, el 7 de juny de 1926 a les 18:05h de la tarda, passà el famós accident del tramvia que ja és cultura popular universal. S’ha escrit molt sobre l’accident però no està de més revisar-lo altre cop pas a pas.
‘Gaudí anava del temple a Sant Felip Neri. Als aficionats a les parides esotèriques els agradarà saber que si tracem una línia recta entre la Sagrada Família i Sant Felip Neri l’accident es produí just al mig de la línia. No significa res, és una mera coincidència, però té gràcia. Òbviament no se sap quin recorregut exacte feia. L’arquitecte Enric Tous, estudiós de Gaudí, deia que baixava per València fins Bailèn, creuava Gran Via i després feia ziga-zaga fins al Barri Gòtic. També hi ha qui diu que baixava pel Passeig de Sant Joan fins a Plaça de Tetuan.
‘Irònicament Gaudí sempre havia tingut bona opinió sobre els tramvies, tot i que no li agradava que l’interrompessin les caminades, cosa comprensible per a un home nat el 1852 quan encara no n’hi havia. Josep M. Gaudí deia que Gaudí no s’aturava mai a l’hora de creuar els carrers. L’agost de 1924 Gaudí defensava fins i tot l’estètica del Carrilet de Reus, un trenet dit “tramvia econòmic” que portava els reusencs a Salou. El Carrilet tenia uns vagons que semblaven capses de llumins, i Gaudí deia: “I bé, què us penseu que és poc bonica una capsa de llumins?”. No era el primer cop que defensava els tramvies: el 1915 es publicava aquesta anècdota. Quan Gaudí féu les noves tribunes de la Seu de Mallorca, a alguns mallorquins no els agradaren i deien que semblaven tramvies. I Gaudí replicava: “I que es pensen que és poc bonic un tramvía!”.
‘Tot i aquesta defensa que havia fet Gaudí al llarg dels anys de com de bonics eren els tramvies, foren finalment els tramvies qui el mataren en una accidental combinació letal de dos d’ells que passà davant el número 665 de la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona. Així era Gran Via el 1910 (a l’esquerra). El 1926 seguia igual. Hi havia dues vies de tramvies: els que venien de Plaça Tetuan i anaven cap a Plaça de Catalunya i els que venien de Plaça Catalunya i anaven cap a Tetuan. Al Carrer de Bailèn els tramvies que venien de Plaça Catalunya eren fàcils de veure però els que venien de Tetuan no tant perquè apareixien per la corba de Pl. Tetuan.
‘Dilluns 7 de juny, cap a les 17:45h: Gaudí, aparentment de bon humor i engrescat amb la feina, surt del temple i es dirigeix a Sant Felip Neri. Agafi la via que agafi, té uns 20 minuts fins a la cruïlla del Carrer de Bailèn amb Gran Via de les Corts Catalanes. 18:05h: Arriba a Gran Via. No hi ha passos de zebra i com sempre travessa per on vol. Veu que des de Plaça Tetuan ve un tramvia però creu que encara és lluny i travessa la primera calçada i la primera línia de tramvia fins arribar a l’espai entre les dues vies. Pel motiu que sigui, segurament per anar pel carrer rumiant i capficat amb la feina (com mostraven els últims dibuixos de Renart), no se n’ha adonat que des de Pl. Catalunya també ve un altre tramvia. De fet, el té quasi ja al damunt. Per instint retrocedeix, fent un pas enrere. Error fatal: el que ve de Tetuan no és tan lluny com ell creia. Quan fa el pas enrere per a esquivar el que ve de Pl. Catalunya, el de Tetuan l’envesteix propinant-li un cop fortíssim a l’hipocondri dret, a l’abdomen.
‘Gaudí cau al terra patint una commoció cerebral. Dos vianants han vist l’accident i corren a ajudar-lo. El conductor que l’ha envestit atura el tramvia, però com que veu que ja hi ha gent que intenta ajudar-lo i portar-lo a la vorera, engega i segueix la seva ruta com si res”.
Auxiliat per dos transeünts, fou traslladat en un taxi a la Casa de Socors de la ronda Sant Pere on després de practicar-li les primeres cures fou conduït a l’Hospital de la Santa Creu, on expiraria tres dies després. Malgrat la detallada explicació dels fets, Efemèrides d’Arquitectura no esmenta quina era la línia de tramvia en qüestió: era la núm. 30 (a la dreta), coneguda fins el 1911 com “De la Creu Roja”. Irònicament, aquest tramvia apareix en un famós cuplet que diu: “fan desgràcies el 40, el 17 i el 29, fins i tot el de la Creu Roja… vés si és prou!”. Hi ha desgràcia més gran que perdre el primer dels nostres arquitectes?
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