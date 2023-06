Tragèdia a l’Índia

Notícia de darrera hora. Accident ferroviari a l’Índia deixa gairebé 300 morts i 900 ferits quan un tren en marxa ha xocat contra altres dos a Kharagpur. Instintivament, la primera imatge que ens ve al cap, en assabentar-nos d’una tragèdia d’aquest tipus, és la dels ferrocarrils de països índics (Índia, Pakistan, Bangladesh…) atapeïts de viatgers ocupant no només seients, passadissos i portes d’accés sinó també els sostres, amb la notable inseguretat que això comporta. I aquesta imatge, unida a determinats prejudicis que tenim contra determinades societats, ens fa pensar en la inevitabilitat de tragèdies com la que avui lamentem. Era evitable? Les primeres informacions apunten que un error humà, oh sorpresa, en seria la causa, però segurament també hi haurà tingut alguna cosa a veure l’estat de les instal·lacions, de les mesures de seguretat i de control o, com esmentàvem, la massificació en l’ús dels combois. ¿Si aquest ús massificat en el país més poblat (o casi) del món passa en la xarxa més extensa del món (llegat colonial britànic), no hauria de ser objecte d’una més decidida modernització i adequació als estàndards de seguretat, confort i puntualitat exigibles? En comparació, els molestos i constants incidents de les nostres Rodalies o Regionals (el darrer, fa només tres hores) són peccata minuta.

No es tracta del pitjor accident de la història. Aquest també va ocórrer a l’India, a l’estat de Bihar, l’any 1981. Les fonts divergeixen i parlen d’una forquilla entre 800 i 2.000 persones mortes, quan set dels nou vagons d’un tren es precipitaren a un riu. El motiu adduït pel conductor és que hagué de frenar bruscament per la presència d’un búfal a la via. No sóc un expert en a matèria però m’imagino que aquest animal en aquell país és, com les vaques, motiu d’especial protecció per raons religioses i aquest factor degué introduir nous i insospitats elements de discussió. Val a dir que també un huracà contribuí a la causalitat del sinistre.

En el dramàtic rànquing segueixen les 1.700 morts a Sri Lanka quan un tren fou envestit per les onades d’un tsunami produït per un terratrèmol amb epicentre prop de Sumatra. Com es pot veure, en aquest cas les causes foren completament alienes a la infraestructura o al servei ferroviaris tot i que les pèrdues humanes foren, lògicament, igual de lamentables.

Encara que sense exactitud en el nombre de víctimes, altres dos accidents els van al darrera, vorejant el miler. Curiosament, tots dos a Europa, durant la Primera Guerra Mundial i amb una tipologia similar: descarrilament i incendi. El 12 de desembre de 1917, un tren sobrecarregat de soldats francesos que tornaven del front italià descarrilà produint de 800 a 1.000 morts. Només 400 foren identificats. Per la seva part, el 13 de gener de 1917 un tren no pugué frenar a l’estació de Ciurea (Romania), de pronunciat desnivell, ocasionant entre 600 i 1.000 morts, entre ells tant civils com soldats russos.

La llista de successos és molt més llarga i inclou altres tragèdies que tots tenim en la memòria per proximitat geogràfica o temporal. La seguretat absoluta no existeix però, alhora, les mesures de tot ordre per tal d’evitar-les mai no haurien de ser suficients.

[Imatge: Vilaweb]