Tinc un pla

El Govern ha aprovat el Pla de Govern de la XIV Legislatura, un detallat programa estratègic que recull fins a 1.500 mesures agrupades en cinc grans àmbits o eixos. El quart, titulat “Per un país verd, equilibrat i connectat” és el que ens interessa aquí, ja que els apartats 4.3.3 i 4.3.4 desgranen totes les actuacions en relació al transport, tant ferroviari com vial, aeroportuari, etc. Precedits de verbs de significació ben diversa (“desplegar”, “posada en servei”, “estudiar”, “promoure”, “potenciar”…), les mesures que fan referència directament a les infraestructures ferroviàries o bé a la mobilitat en general desprenen una forta aroma de déja vu. La primera mesura, per exemple, es proposa aconseguir les tantes vegades postergades T-Mobilitat i integració tarifària pel conjunt del transport català. La segona (completar el traspàs de Rodalies) és innecessària per redundant perquè més avall es proposa, ni més ni menys, que assolir el traspàs de “totes” les infraestructures. Com a complement a aquest ambiciós darrer objectiu, el Pla també afegeix un casi patètic “continuar exigint l’execució de l’agenda catalana del corredor Mediterrani”.

En el capítol d’infraestructures concretes apareixen el futur servei entre Barcelona i l’Aeroport, gestionat per FGC, la ja clàssica unió dels metros del Vallès i del Llobregat (on ja parlen de “construcció”) o la represa de les obres de la L9 i L10, en dura competència amb les de la Sagrada Família: a veure qui guanyarà. Un altre projecte em mereix un interès més personal: posada en servei del tramvia Cambrils-Vila-seca; per a la resta de l’ATM del Camp de Tarragona, es limita a prometre “continuar els estudis” per la prolongació del tramvia. De fet, diverses mesures consisteixen, en essència, en “elaborar estudis”, “planificar”, “desplegar” i similars, però res de realitzacions tangibles. És un pla que preveu nous plans, no deixa de ser curiós.

El Pla té com a limitació temporal l’actual legislatura que acabarà, si la CUP vol, a inicis del 2025. Se suposa que en aquella data s’hauria d’haver donat compliment a la meticulosa llista de mesures. Com tots els plans, hi ha previst fer-ne un seguiment amb els oportuns indicadors. Pel que fa al nostre sector, el Pla n’avança un: “Evolució de les inversions en infraestructures de transport”. La quantitat de diners que s’hi destinin marcarà el ritme per aconseguir una “mobilitat col·lectiva, compartida, connectada i descarbonitzada”, segons proclama el Pla. Veurem en què queda tot.

[Extracte del Pla de la XIV Legislatura]

4.3.3_Impulsar la mobilitat col·lectiva, compartida, connectada i descarbonitzada

• Desplegar la T-Mobilitat.CAT i assolir la integració tarifària del conjunt del sistema de transports de Catalunya.

• Completar el traspàs de Rodalies i gestionar-les segons el model FGC.

• Ampliar la xarxa de transport públic de tots els operadors ferroviaris, per aconseguir un augment de les freqüències i la millora de la intermodalitat i de la sostenibilitat:

_ Posada en servei, a través d’FGC, i aprofitant el nou accés ferroviari a l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona– El Prat, un nou servei de transport públic entre les dues terminals de l’aeroport i Barcelona. (R-Aeroport).

_ Posada en servei del tramvia entre Cambrils i Vila-Seca i continuar els estudis per la seva prolongació fins a Tarragona i Reus.

_ Represa de les obres del tram central de l’L9-L10 del metro de Barcelona.

_ Unió de les xarxes Vallès i Llobregat d’FGC mitjançant les obres de construcció del perllongament de la línia L8, entre Plaça Espanya fins a Gràcia.

_ Millora de la qualitat del servei de la xarxa Llobregat-Bages-Anoia d’FGC.

_ Inici de les obres d’integració urbana de la línia a Manresa i Igualada.

• Estudi de la construcció de nous corredors ferroviaris en l’àmbit metropolità per fer possible el transvasament modal i la transició cap a un model de mobilitat sostenible.

• Promoure els serveis regionals ferroviaris d’Alta Velocitat entre Catalunya i Occitània.

• Posar en marxa un servei d’Alta Velocitat que uneixi les capitals catalanes i els aeroports de Girona – Vilobí, Barcelona – El Prat i Reus.

• Reforçar les ATM de Tarragona, Girona i Lleida i redactar els plans de mobilitat corresponents.

• Dotar el sistema de transport públic d’un model de finançament estable, suficient i sostenible d’acord amb la Llei 21/2015, de finançament del sistema de transport públic.

• Ampliació de la T-Jove fins als 30 anys i adaptació dels actuals títols de transport a la situació de pandèmia.

• Desplegar l’Agenda Estratègica 10/30 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya com a full de ruta davant les disrupcions futures, tant tecnològiques com ambientals, socials i econòmiques.

• Impulsar un pla de resiliència per a les infraestructures ferroviàries amb l’objectiu d’adaptar-les als impactes derivats del canvi climàtic, als avenços tecnològics, així com per minimitzar els efectes del seu progressiu envelliment.

• Elaborar els estudis, projectes i actuacions necessaris per al perllongament del metro i de la xarxa tramviària metropolitana de Barcelona.

• Realitzar actuacions de millora per a l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda i adaptació a la normativa vigent al sistema de transport públic integrat.

• Redactar els plans directors de mobilitat de les Terres de l’Ebre i del Pirineu i l’Aran.

• Revisar les noves directrius nacionals de mobilitat.

4.3.4_Consolidar un país dotat d’infraestructures que permetin la mobilitat a tot el territori i impulsin l’economia productiva

• Assolir el traspàs de totes les infraestructures viàries, ferroviàries, portuàries i aeroportuàries de l’Estat a Catalunya.

• Continuar exigint l’execució de l’Agenda catalana del corredor Mediterrani ferroviari.

• Potenciar els serveis de Rodalies de les àrees de Lleida i el Camp de Tarragona.

• Desenvolupar el Pla Específic de Mobilitat del Vallès i del Pacte per a la mobilitat i les infraestructures del Maresme.

• Potenciar l’ús de la xarxa ferroviària del transport de mercaderies, per contribuir a la reducció d’emissions de CO2.

• Impulsar la construcció d’una terminal d’autopista ferroviària al Port de Barcelona.