Reis ben acompanyats

Noruega està de dol per la mort del seu rei Harald V. M’ha faltat temps per trobar informació sobre la relació entre la dinastia reial d’aquell relativament poc conegut país nòrdic i el transport públic, i heus aquí tres pinzellades interessants que m’ha fornit la senyoreta IA, amb les seves corresponents imatges.
La primera és referida a un fet anecdòtic que es remunta al 1973 i que diu molt del tarannà de les societats nòrdiques. Es tracta del rei Olav V (pare de l’avui traspassat) a bord d’un tramvia i abonant religiosament al revisor el seu bitllet (a l’esquerra). No és que el rei viatgés sempre en transport públic, però almenys en aquella ocasió va preferir fer-ho per donar exemple als seus conciutadans en una època marcada per la crisi del petroli. En aquest context, Olav va decidir prendre el tramvia per anar a esquiar (sí senyor, a Oslo els tramvies arriben a les estacions d’esquí) i ho va fer sol: preguntat per què no es feia acompanyar de guardaespatlles va respondre que en tenia quatre milions, el nombre d’habitants de Noruega en aquella època. S’explica que la senyora que se li va asseure al costat no el va reconèixer però va quedar estranyada que tothom l’observés…
El rei ara desaparegut va protagonitzar molts actes d’inauguració de grans infraestructures, com pertocava a la seva funció institucional. Una de les més destacades és la denominada Follobanen (“Línia Follo”), una línia ferroviària que uneix els 22 quilòmetres que separen l’estació central d’Oslo i la de Ski, on connecta amb la resta del país. La joia de la corona és el Blixtunnelen, el túnel de 19 quilometres que permet reduir el viatge de 22 minuts (abans) als 11 d’ara: es tracta d’un veritable tren de gran velocitat, a 200 km/h. A la imatge de la inaugració de l’obra, el 12 de desembre de 2022 (a dalt), veiem el rei Harald V tallant la cinta acompanyat per les alcaldesses de les dues ciutats unides pel tren.
La tercera imatge és, en certa manera, un homenatge del flamant nou rei Haakon al seu avi Olav, viatjant en un vagó del metro d’Oslo com a part dels actes de commemoració dels 150 anys del transport públic de la capital. Fou el passat 2 de desembre de 2025, quan el príncep hereu prengué el metro a l’estació Ryen (línies 1 i 4 de la xarxa, on es troben les cotxeres principals) i en baixà a la de Majorstuen, al centre de la ciutat, en un tram on conflueixen les cinc línies de la xarxa. A la imatge (a dalt), el príncep també viatja acompanyat d’un ciutadà anònim, un dels seus cinc milions i mig d’escortes.
* Imatge de dalt: tramvia d’època d’Oslo. Informacions extretes de ChatGPT. Crèdits de les imatges: Facebook / Trams around the world; reddit.com; railjournal.com: Øystein Grue / Norwegian Railway Directorate; historiesroyales.fr / NTB/Dana Press.
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