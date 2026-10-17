Bateig d’estacions

Parlàvem fa dues setmanes de la Puerta del Sol madrilenya, del que hi està ocorrent i de les seves derivades al món del transport. Ho hem de seguir fent avui, i no per la decisió que han pres les autoritats locals de clausurar momentàniament alguns accessos al metro de Sol (degut a les males condicions de salubritat de la zona) sinó a una acció simbòlica que vam conèixer fa uns dies. Un activista va decidir rebatejar l’estació d’El Carmen (línia 5) com a “Maricarmen”, en homenatge a la senyora protagonista de les notícies dels darrers dies.
No es cregui que l’actuació consistí en modificar el nom de l’estació a base d’esprai, com un antisistema qualsevol, sinó que fou molt més acurada. L’individu enganxà el nou nom amb un vinil del mateix color i tipografia que el rètol original. S’ho va “currar” com diria ell mateix probablement. O s’ho van “currar” per ser més exactes, perquè darrere aquesta original (però també incívica) acció hi ha un grup autodenominat Redreto-Sistema de Transporte Onírico que des del 2006 es dediquen a aquests canvis, que ells anomenen “subversió semiòtica”, per cridar l’atenció de determinades problemàtiques polítiques i socials com la que darrerament ocupa els noticiaris.
Hi ha hagut altres canvis relacionats amb la problemàtica de l’habitatge, però també amb altres lluites, sempre intentant un joc de paraules entre el nom de l’estació original i de el de la rebatejada. Per exemple, en el marc d’una reivindicació feminista, Callao (línies 3 i 5) passà a ser “Callaos señoros” (sic), i en la inevitable causa palestina, Tribunal (línies 1 i 10) es convertí en “Netanyahu al Tribunal”. En tots els casos les autoritats, com ha de ser, retiren immediatament totes les modificacions practicades en la cartelleria, que podrien confondre als soferts usuaris.
Tenim notícia que aquesta pràctica està estesa a metros de tot el món: l’estació mexicana de Polanco, barri amb presència jueva, fou rebatejada com “Palestina”. Ja veus tu. Potser és més original i graciós el canvi efímer de la parada Pankstrasse, a Berlín, que passà a dir-se “Punkstrasse”. On gairebé segur que ningú gosa modificar la cartelleria del transport públic és als metros d’Extrem Orient, on el civisme, el respecte per tot allò col·lectiu i, cal dir-ho, una molt menor impunitat fa que aquestes accions siguin inexistents. Un altre motiu per envejar aquells sistemes de transport.
* Crèdit de la imatge: elsaltodiario.com
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