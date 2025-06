Que tornin els edicles!

Un edicle és, segons el DIEC, una “construcció de petites dimensions, com un quiosc, un templet, etc.” i és la denominació més apropiada per referir-se a un element històricament molt característic en alguns metros del món, també en el de Barcelona. Els edicles han tornat a l’actualitat per dues raons: els centenaris del Gran Metro (l’any passat) i del Transversal (el que ve) fan que es rescati de la memòria històrica tots aquells elements estètics o tècnics d’altres temps; la segona raó és que els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha decidit reintegrar alguns elements decoratius a l’edicle de la Plaça Molina (estació de Sant Gervasi), únic existent a l’actualitat (a dalt).

Dos són els edicles que ha tingut el metro de Barcelona, avui ja desapareguts: Lesseps (a sota) i Urquinaona. El de Lesseps tenia una marquesina de vidre i ferro, amb elements ornamentals, com basaments, cornises i volutes. Construïda amb materials permanents i decoratius, patí modificacions al llarg del temps per raons estructurals i de seguretat (va caldre reduir el voladís dels vidres per evitar els impactes del troleibusos), fins que es decidí el seu enderroc, que es produí el 1960, amb anterioritat a les obres de remodelació de la plaça Lesseps. Com es pot comprovar a la imatge, era tota una preciositat, però no hi hagué miraments.

L’altra construcció estava situada a la plaça Urquinaona (a sota). Era un edicle amb marquesina de ferro i vidre. Presentava una cúpula esquifida, possiblement de zinc, i elements de ferro forjat del taller modernista Ballerín. Després de la guerra va ser desprovist d’alguns dels elements, singularment la marquesina de cristall, fins que el 1972 es decidí el seu enderroc. Com se sap, una de les boques d’Urquinaona, la del carrer Llúria, és l’única que conserva elements originals del metro dels anys 20, uns forjats de Ballarín, precisament. Es parla de restaurar i recol·locar els de l’estació de Liceu, però no hi ha notícia d’altres projectes més ambiciosos .

Pel que fa a l’estació de Sant Gervasi, tenia un edicle amb marquesina de ferro i vidre i, com ja s’ha dit, FGC ha anunciat la seva rehabilitació i la recuperació de la marquesina, amb treballs que milloraran l’estabilitat estructural i eleminaran filtracions. Amb aquesta decisió, la companyia catalana torna a donar exemple de la seva aposta per la protecció i posada en valor del seu patrimoni ferroviari, deixant en evidència la deixadesa de TMB. Però és el que hi ha.

