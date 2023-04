Publicitat sobre rodes (1)

Avui faré un exercici nostàlgic i recordaré anuncis publicitaris en transports públics de la meva infància i joventut. Tots els mitjans de transport sempre han estat un suport d’allò més adecuat per fer arribar tota mena de missatges comercials, atès el gran volum diari d’usuaris, potencials consumidors dels productes anunciats. Ni tramvies ni metros en poden quedar al marge, lògicament.

Començarem pels tramvies barcelonins de la meva infància. En recordo particularment tres anuncis. Un era el de l’anís y ron Pujol, dècades abans que aquest cognom prengués una significació ben diferent. Lluïa en els tramvies de dos pisos. El rom (a seques) Pujol continua existint. El segon anunci era d’una marca de cosmètics, Bella Aurora, que també continua existint, i que es publicitava als laterals dels tramvies, així ho recordo, amb l’eslògan “para juventud, belleza y lozanía, Bella Aurora cada día“. El darrer era el de la marca d’electrodomèstics Vanguard (bàsicament televisors): “ponga un Vanguard en su vida“, feia, estampat als laterals dels darrers tramvies que circularen per Barcelona, els populars “Washington”, que eren el novamás de la modernor. El fet que duessin una publicitat d’indubtable regust futurista reforçava aquesta idea. Si no vaig errat, Vanguard va deixar de fabricar andròmines electròniques fa molt de temps.

A l’interior dels tramvies també hi havia missatges publicitaris. El que sempre m’ha quedat gravat a la memòria era el d’un remei farmacèutic contra els cucs infantils. L’anunci era il·lustrat amb quatre cares de nens plorant, se suposa que degut a l’acció d’aquests animalons abans d’administrar el producte (del qual no recordo el nom). L’anunci era lògicament en castellà, però es veia obligat a aclarir que les lombrices eren cucs (posat entre parèntesis), segurament perquè era més conegut amb aquest nom. L’us públic d’un mot català als anys seixanta en aquell moment em va cridar l’atenció i és per això que, significativament, mai no he oblidat l’anunci.

(continuarà)

[Imatge: TMB/Facebook]