Postal de Zermatt

La marca suïssa Toblerone s’ha vist obligada a modificar l’envàs del seu producte més conegut, les xocolatines en forma triangular del mateix, i haurà de suprimir-ne el seu emblemàtic logo, el mont Cerví o Matterhorn. Per què? Doncs per donar compliment a l’estricta legislació d’aquell país, que només permet usar símbols suïssos si el producte és realment suís. Com que bona part de la fabricació es fa a Eslovàquia, seguir exhibint la característica muntanya italo-suïssa a l’embolcall no deixava de ser un engany al consumidor. Ho trobo molt bé.

Però anem al que ens interessa. El perfil d’aquella muntanya de 4.400 metres, en forma de queixal, ens remet instintivament a un paisatge verd o nevat per on circula en primer terme un fotogènic (per a mi tots ho són) ferrocarril vermell. Es tracta del cremallera de Gornergrat. Construït entre 1896 i 1898, any en què es posà en servei, uneix l’ara turística població de Zermatt amb Gornetgrat, l’estació de tren a l’aire lliure més alta d’Europa. Els seus 9,3 quilòmetres salven un desnivell de 1.400 metres, per la qual cosa el seu pendent màxim és del 20%.

El ferrocarril arribà a Zermatt una mica abans, el 1891, amb l’obertura de la línia de 44 quilòmetres (amb alguns trams també de cremallera) que l’unia amb Brig-Glis. Zermatt també és l’origen del funicular conegut com Sunnega Express, inaugurat el 1980 i substituint un anterior telefèric (a dalt). Amb una longitud de quilòmetre i mig i un desnivell de 700 metres, permet accedir a l’estació d’esquí de Sunnega. És completament subterrani i per tant tècnicament l’hauríem de considerar un metro. Cal afegir-hi encara a la zona una gran quantitat de telefèrics i telecabines (19, segons la imprescindible Enciclopèdia de Carles Salmerón). Moltes instal·lacions ferroviàries que, al contrari que la companyia xocolatera, no fugiran mai a l’estranger.

[Imatges: Viquipèdia, onviajes.com i funimag.com, foto Michael Azema]