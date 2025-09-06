Plora Lisboa

En el moment de la redacció d’aquest apunt, el primer després d’un petit parèntesi estiuenc, la xifra de morts a l’accident de l’Elevador da Glória de Lisboa puja a 16. Novament hem de lamentar una desgràcia que té com a protagonista un transport sobre vies, en aquest cas molt popular, de gran valor patrimonial (declarat Monument Nacional el 2002) i emblema de l’entranyable capital portuguesa.
Elevador és el nom que reben tant els ascensors com els funiculars en portuguès. D’aquests darrers, a Lisboa n’hi ha tres, el da Glória, el da Bica i el do Lavra. A vegades es parla de l’Elevador de Santa Justa (aquella popular torre metàlica que, erròniament, s’atribueix a Eiffel) com si fos un funicular, quan en realitat és un ascensor. Instal·lats al centre de la ciutat, permeten salvar-ne els pronunciats desnivells. Els vehicles dels funiculars, d’un característic color groc i blanc (si els maleïts grafiters no disposen altra cosa), pugen i baixen parsimoniosament (el da Glória trigava tres minuts per recórrer 275 metres) per a delícia dels nombrosos turistes, i ho fan per uns carrers prou estrets. Llegint-ne les caractéristiques tècniques, sorprèn saber que l’Elevador da Glória no tenia el motor a l’estació superior, com és habitual, sinó en cada un dels dos combois, que s’alimentaven per catenàries, cosa tampoc habitual en aquesta mena de transport. El cable que uneix els dos vehícles no servia per estirar-los, només per equilibrar-los. Veient les imatges de l’accident, amb el vagó col·lisionat en una façana, a pocs metres de la parada inferior, on restava aturat l’altre, dedueixo que la causa de l’accident fou que es desprengué del cable, descendí lliurement i descarrilà a l’única corba del recorregut. Informacions posteriors així ho confirmen.
Com passa sempre en aquests casos, malauradament ja s’han hagut d’escoltar crítiques de manteniment deficient. En tractar-se d’uns vehicles més que centenaris i d’un alt valor patrimonial, sembla ser que no rebia totes les atencions tècniques que pertocaven. Pel que pugui ser, els responsables (la companyia lisboeta Carris) ja s’ha apressat a suspendre cautelarment el servei en tots tres elevadores i sotmetre’ls a exhaustius controls de tot ordre. Què menys.
[Imatge: així era l’Elevador da Glória el 1957; muyinteresante.com]
