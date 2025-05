Però què és un metro? (8)

Per acabar la sèrie sobre una possible definició de “metro”, acudim a tres llengües prou significatives, tant pel seu nombre de parlants com perquè representen molt bé països amb ciutats els metros de les quals són significatius per antiguitat o per quantitat de línies i quilòmetres: el rus, el xinès mandarí i el japonès. Obtenir definicions d’aquestes llengües, al contrari de totes les analitzades fins ara (romàniques o anglogermàniques) és més dificultós, atès que cap de les tres usa l’alfabet llatí i per tant acudir a diccionaris o repertoris lèxics és feina impossible. De manera que la via més adequada per fer una mica de llum ha consistit en acudir a les diferents versions a Viquipèdia i passar-les per l’imprescindible traductor.

La versió russa de l’enciclopèdia en línia defineix “metro/metropolità” com un “ferrocarril urbà fora del carrer que té el seu propi ample de via, és una enginyeria separada de qualsevol altre tipus de transport públic i trànsit de vianants i està destinat al trànsit de passatgers (sic)”. Com es pot comprovar, el final d’aquesta definició és de peculiar redacció, fruit de la traducció automàtica del text.

El xinès distingeix dues varietats de metro. Per una banda, “sistema de transport ferroviari urbà que funciona principalment sota terra (…) Molts d’aquests sistemes al món es poden convertir en seccions terrestres o elevades fora del centre de la ciutat per tal d’adaptar-se a l’entorn de construcció i tenir en compte els costos de construcció i operació”. Per una altra, “sistema de transport d’alta densitat i alta capacitat que cobreix tots els tipus de transport subterrani i de superfície amb dret de pas exclusiu (…) Inclou vies fèrries elevades o vies fèrries col·locades sobre la carretera (…) [Segons la normativa xinesa] Han de tenir prioritat de pas exclusiva i no hi ha d’haver passos a nivell amb altres línies de transport”. Definicions prou obertes perquè engloben els diferents nivells de circulació (soterrani, terrestre, elevat) i àmbits urbans (ciutats i perifèries).

La versió japonesa de la Viquipèdia parla simplement de “línia ferroviària que existeix parcialment o totalment sota terra” i destaca la no existència d’una definició de “metro” a la legislació d’aquell país asiàtic. Sí que esmenta la de l’Associació de Ferrocarrils Privats del Japó: “via fèrria que travessa túnels construïts sota terra en una ciutat”. Ben poca cosa, la suficient però per fixar les dues principals característiques d’un metro: el de ser subterrani i el de circular per una ciutat.

Podríem seguir amb més llengües, però creiem que ja és més que suficient. Estem en disposició d’assejar una definició concloent de “metro”.

(continuarà)

[Imatge: pàgina d’un diccionari anglès-xinès, etsy.com]