Per fer bonic

Els metros, tots els metros del mon, són bàsicament un sistema de mobilitat de les persones que el fan servir majoritàriament de forma quotidiana, per als seus desplaçaments a la feina, a l’escola o a altres obligacions del dia a dia. Això el converteix en un mitjà rutinari i avorrit; si hi afegim altres factors (aglomeracions, sorolls, calor, fins i tot sensació claustrofòbica) es comprèn que no sigui percebut gaire atractiu per al conjunt de la població. En el transcurs del temps, han anat sorgint arreu idees per millorar les condicions dels viatges, per humanitzar el mitjà i per fer-lo més atractiu.

Una d’aquestes solucions ha consistit, en determinats llocs, en embellir les diferents parts de la xarxa (accessos, andanes, combois) amb elements estèticament atraients. Ja se n’ha parlat en alguna altra ocasió: els metros històrics de París o de Viena conserven bellíssimes entrades per accedir al servei, obra de reconeguts artistes; qui senti parlar del metro de Moscou automàticament pensarà en les seves impressionants estacions, plenes de marbres, mosaics i aranyes; metros molt més moderns, cas del de Bilbao, foren dissenyats amb propostes més agosarades on es conjuminaven la necessitat de solucions pràctiques amb el complement de la bellesa visual. Alguns sistemes han fet de la decoració artística de vestíbuls, passadissos i estacions una autèntica “marca de la casa”. El suburbà d’Estocolm és conegut per les seves parets i sostres de colors llampants (a dalt), que de ben segur han de contribuir a eixorivir l’ànim dels viatgers suecs, de natural apagats. Són famoses també les parets del metro de Brussel·les, decorades amb personatges del còmic, gènere tan present en aquelles contrades.



Buscant per la xarxa, pots trobar exemples més amagats. En aquest sentit, tot navegant he conegut recentment l’existència d’una proposta ben curiosa i original. Es tracta d’una boca d’entrada a l’estació de Bockenheimer Warte, al metro de Frankfurt. Com es pot observar a la imatge (a dalt), es tracta d’un tramvia o vagó de tren antic que simula estar encastat a la vorera. Data del 1986 i és obra de l’artista polonès Zbigniew Peter Pilinski, que es va inspirar en l’obra surrealista de René Magritte. El tren accidentat recorda també el desastrós resultat d’un bombardeig. No crec que sigui la imatge més adequada per acollir els usuaris, però si es va decidir instal·lar aquesta obra és perquè els responsables del servei pensaven realment que seria positiu de fer-ho. Com a mínim, ha esdevingut una atracció turística de la capital financera alemanya.

[Imatges: thisiscolossal.com, guias-viajar.com]