Operació ‘renove’ a París

Millores al metro de París. El passat dia 15 d’octubre entrà en servei a la línia 10 el primer tren del nou model MF19 (a dalt), destinat a substituir progressivament (entre 2025 i 2033) l’MF67. Es tracta d’un veritable procés renove que suposarà millores per als passatgers en termes de comoditat, seguretat i informació. Bé, això és el que sempre es diu quan hi ha canvis de trens en qualsevol xarxa de metro, però a jutjar per les imatges sembla que parisencs i visitants ho notaran positivament (a sota, interior).
“MF19” fa referència a metro fer, és a dir, sobre roda metàl·lica, per oposició a MP, sobre roda pneumàtica; 19 és l’any en què s’aprovà la seva construcció. Els 147 trens previstos són construïts per Alstom, estan compostos per 4 o 5 vagons en format tub que, al contrari que els MF67, permeten la lliure circulació dels passatgers amunt i avall. De moment són conduïts manualment però equipats per ser-ho automàticament en el moment que es donin les condicions. De l’aspecte exterior, potser el que crida més l’atenció és el marc lluminós que enquadra l’ampli parabrises frontal.
La lenta jubilació dels MF67, que ja ha començat, suposarà la progressiva desaparició d’un element característic, la maneta (loqueteau, a dalt) amb què el passatger ha d’obrir manualment les portes per entrar o sortir. Mitjançant un sistema pneumàtic, i previ moviment cap amunt, les dues portes s’obren a banda i banda. Condició necessària per seguretat és que el tren estigui aturat: només s’activa quan va a menys de 6 km/hora. Els MF19 tornaran al sistema d’obertura i tancament centralitzats, controlats pel conductor. Les portes també tindran més amplada, el que agilitzarà el moviment de passatgers.
[Imatges: Viquipèdia, iledefrance-mobilites.fr (foto Alstom), parisianfields.com]
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!