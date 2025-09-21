Novetats lisboetes

Fa dues setmanes parlàvem del tràgic accident del funicular lisboeta da Glória i comentàvem que la capital portuguesa té tres funiculars o elevadores (da Glória, da Bica i do Lavra). Així m’ho va fer saber la suposadament fidedigna IA. Però no. L’amic (de moment virtual, a Facebook) Joan Alberich m’informa que n’hi ha un quart, el funicular da Graça. No és exactament un funicular a l’ús perquè més aviat hauríem de parlar d’un ascensor inclinat, i potser aquesta és la raó perquè no hagi quedat inclòs al paquet dels altres tres. La línia divisòria no està gens clara. Veient les imatges del nou mitjà de transport, el da Graça és ben bé un funicular i així ho publicitaven autoritats i responsables en el moment de la inauguració, el març de 2024. Una inauguració que es va fer esperar bastants anys. Com sol passar, una cosa és la previsió i una altra la realitat. Alguns obstacles van fer posposar l’obra i la posada en servei: primer, la descoberta d’unes restes arqueològiques, una contraparet de la muralla fernandina, després la pandèmia del covid i encara després la guerra d’Ucraïna que, sorprenentment, també va servir per justificar el retard.
L’ascensor o funicular, com vulgueu, uneix la rua dos Lagares, prop de l’estació de metro Martim Moniz amb el mirador da Graça, ara dedicat a l’escriptora Sophia de Mello Breyner Andresen. Com es pot veure a la imatge, el vehicle és d’una modernor bastant lletjota, però les grans finestres garanteixen unes vistes excel·lents conforme s’ascendeix al mirador. Poden viatjar-hi alhora fins a 14 persones, previ pagament; hi ha tarifes diferenciades per a residents i turistes. Un detall a destacar és que la instal·lació no està gestionada per Carris, la companyia del metro, els tramvies i els elevadores, sinó per una altra empresa (EMEL) que, això sí, ha respectat el color groc cridaner característic de Carris. El trajecte dura menys de cinc minuts i, segons els responsables, és completament silenciós. Millor: hi viu gent ben a prop.
[Imatge: foto LPP, lisboaparapessoas.pt]
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!