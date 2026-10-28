Nou mesos després

“Aquests dies tots hem de lamentar el tràgic accident de dos trens d’alta velocitat a la localitat d’Adamuz. En el moment de redactar aquestes línies, les víctimes mortals son ja 41. Des d’aquí un record per a elles i condol als seus familiars i amics.
‘Tocarà ara investigar les causes de l’accident (…) i per tant estan fora de lloc elucubracions, avançament indocumentat d’hipòtesis o sortides de to a què tan acostumada està la societat els darrers anys.
‘el que va succeir entre els dos trens d’alta velocitat, un sistema de mobilitat aquest que caldrà revisar en tots sentits, des del purament material (impecable manteniment de combois, instal·lacions i sistemes de seguretat) fins al més estratègic”.
Són fragments del meu apunt sobre l’accident d’Adamuz, publicat fa nou mesos, el passat 20 de gener. Només cal canviar la localitat (Urda) i el nombre de víctimes (68, en el moment d’escriure aquestes línies) per adonar-se que res no ha canviat i que el que està passant des de fa uns anys a l’estat espanyol en matèria ferroviària (siguin accidents del segon TGV del món mundial, sigui la tragicomèdia diària de Regionals i Rodalies) no és casual, ni cojuntural, és estructural.
Més enllà de les causes tècniques específiques de l’accident d’avui, és bastant evident la confluència de causes més profundes d’ordre polític, de gestió i d’inversions. S’acosten eleccions i és de suposar que la seguretat ferroviària serà un dels assumptes que ocuparan les xerrameques de governants i aspirants a ser-ho, però no ens equivoquem a l’hora de disparar a l’actual pianista. Algú es pensa que amb un govern del PP les possibilitats que succeís un accident com el d’Urda no haguessin estat les mateixes? I que la gestió subsegüent no seria igual de deficient? És un problema estructural, ja ho hem dit abans i, com altres grans temes de debat públic (immigració, habitatge, educació…) cal alguna cosa més que confrontar programes farcits de promeses i projectes d’incerta execució. Caldrà una mena de pacte estatal que doni la volta a l’actual manera de governar xarxes, supervisar empreses concessionàries i planificar i executar noves rutes (o restituir les abandonades!) des de la idea de servei públic, la suficiència pressupostària i l’ètica i transparència, principis obligats però oblidats, com de nou constatem tràgicament avui.
* Crèdit de la imatge: Vilaweb
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