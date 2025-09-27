Notes marselleses

Una estada de menys de tres dies a Marsella m’ha permès conèixer de primera mà el transport públic local. El metro marsellès ja té els seus anyets, és del 1977 i recorda molt el de Lió, ciutat que també vaig visitar no fa massa: el mateix disseny dels cotxes i la mateixa rodadura sobre pneumàtics, que assegura més rapidesa en l’acceleració i en la frenada, a més d’un menor brugit. És un transport que no té gaires peculiaritats per explicar: potser el que més em cridà l’atenció és que els seients encara són perpendiculars i no alineats al llarg dels vagons. Segurament aquesta disposició (antigament habitual a tots els metros) resta espai, però també és cert que, almenys a les hores en què el vaig prendre, no s’hi produeixen aglomeracions. La xarxa, si es pot dir així, la constitueixen dues línies, amb correspondències entre elles a les estacions de Gare Saint-Charles (l’estació de ferrocarril) i el Vieux-Port, punt central i neuràlgic de la ciutat.
Ben connectades amb elles, de fet formant-ne un tot homogeni, hi ha altres tres línies del nou tramvia marsellès. D’estètica més que discutible (a la foto em remeto), compleix perfectament la funció d’aquest tipus de transport urbà, a través de les cèntriques avingudes de la Canebière i de Roma, amb previsió d’ampliacions als extrems. Una de les línies de tramvia discorre “disfressat” de metro en un petit tram: des de la parada de Noailles fins a Eugène Pierre, el recorregut és subterrani ja que aprofita el túnel de l’antic tramvia, suprimit el 2004.
A més del metro i del tramvia, hi ha un altre motiu d’interès marsellès, pel que fa al transport. Què serà? La setmana que ve sortirem de dubtes.
[Imatges, de dalt a baix: representació de l’antic tramvia de la Corniche, a l’estació Noailles del metro; accés del metro a l’estació Gare Saint Charles; tramvia de la línia T3 discorrent per la Rue de Rome; fotos de l’autor]
