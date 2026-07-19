Mig segle dels amics del tramvia

L’Argentina sempre ens dona bones notícies. Esperem que avui no sigui una excepció. De moment, ahir ja vam tenir un motiu de celebració perquè ara fa cinquanta anys nasqué l’Asociación Amigos del Tranvía de Buenos Aires, pensada, com diu la nota de premsa, per “desenvolupar una ampla activitat en tot allò relacionat amb la vida passada i futura del tramvia” i per “reivindicar i fins arribar a reimplantar el tramvia com a mitjà de transport urbà i interurbà”.
Una de les primeres iniciatives que es plantejà fou la de fer circular tots els caps de setmana un tramvia pels carrers de Buenos Aires, com a homenatge a un mitjà que contribueix al desenvolupament de les ciutats. I efectivament, tal bona idea es posà en pràctica fins a convertir-se en tot un al·licient ciutadà i turístic. Cada dissabte i cada diumenge, si la pluja no ho impedeix, uns preciosos vehicles antics (a la dreta) desfilen per alguns carrers de la capital argentina. Avui 19 de juliol, excepcionalment, no ho faran per permetre a treballadors i públice en general seguir televisivament la final del Mundial i, tant de bo, celebrar la victòria de la seva selecció. I de la meva, sigui dit de passada.
[Imatges: X/@ATranvia]
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