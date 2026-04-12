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El món del transport sobre vies i per cable. Bloc de Jordi Casadevall

12 d'abril de 2026
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Llum verd ambiental al tren de Gran Canària

Bones notícies!

Reprodueixo la notícia que va publicar La Provincia el passat 7 d’abril:

 

El proyecto del tren de Gran Canaria, que discurre entre la capital y San Bartolomé de Tirajana, ha recibido la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable por parte del Órgano del Cabildo Insular, después de tres años de trámites. El documento concluye que la infraestructura no generará efectos adversos significativos sobre el medio ambiente siempre que se cumplan las condiciones impuestas en el estudio.

El acuerdo, adoptado por unanimidad el 16 de marzo de 2026, avala la viabilidad ambiental de una actuación de casi 58 kilómetros de trazado que atravesará seis municipios de la isla con once estaciones: Santa Catalina, San Telmo, Los Hospitales, Jinámar, Telde, Aeropuerto, Carrizal, Cruce de Arinaga, Vecindario, Playa del Inglés y Meloneras. Está proyectado con doble vía en el tramo central (entre las estaciones de San Telmo y Playa del Inglés) y vía única en los extremos para facilitar su integración urbana (Santa Catalina-San Telmo y Playa del Inglés-Maspalomas).

Con la declaración ya publicada este lunes en el Boletín Oficial de Las Palmas, el proyecto dispone ahora de un plazo máximo de cuatro años para iniciar las obras antes de que el pronunciamiento ambiental pierda su vigencia. El pronunciamiento favorable se sustenta en los efectos positivos del proyecto en términos de movilidad sostenible y reducción de emisiones, gracias al cambio modal del transporte y al uso de energías renovables. A ello se suman los beneficios económicos y sociales, como la generación de empleo, el ahorro de tiempo en los desplazamientos entre el norte y el sur de la isla y la mejora de la seguridad vial.

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