Lletres sobre vies (1)

Remenant papers, m’apareixen dos retalls d’El Temps, un del 1993 (trenta anys de res) i l’altre del 1998. Són dos articles del periodista Xavier Duran i tracten ambdós de la relació entre literatura i ferrocarril. Hi destaca com l’aparició d’aquest revolucionari mitjà de transport al segle XIX suscità reaccions contraposades en coneguts escriptors de l’època. Per exemple, Victor Hugo (dreta), a Les Misérables (1862) descriu un revolucionari que creu en tots els avenços del moment (el ferrocarril, juntament amb la cirurgia indolora, la fotografia, el telègraf o el globus dirigit), ironitzant així sobre aquells que els consideraven utopies irrealitzables; com es pot comprovar, totes han tingut un recorregut prou satisfactori en segle i mig. Per contra, el seu contemporani Gustave Flaubert es reia dels que prenien la locomotora com un element líric. De fet detestava el nou mitjà de transport: “al cap de cinc minuts [de pujar-hi] ja començo a udolar d’avorriment”. Li provocava nàusees (en deia la colique des wagons). Unes nàusees que no li impedien prendre el tren cada vegada que necessitava trovar-se amb la seva amant Louise Colet, com Duran explica detalladament.

És sabut que el ferrocarril fou rebut amb tota mena de suspicàcies per diferents sectors socials. George Eliot (esquerra), a Middlemarch. A study of provincial life (1872) descriu la vida d’aquesta fictícia ciutat anglesa dels Midlands. D’entre molts altres temes tractats, apareix l’arribada del ferrocarril a la zona i les reaccions que suscita: “Les vaques perdran les cries” o “perjudicarà la terra i, a la llarga, la gent pobra”, opinions combatudes per altres que “s’acaraven a un problema conegut per qualsevol persona que hagi mirat de raonar, en èpoques d’obscurantisme i sense la col·laboració de cap miracle”, reflectint així l’enfrontament entre tradició i progrés característic del segle XIX.

Si parlem de literatura i trens hem de fer forçós esment a La bête humaine (1889), novel·la en què Émile Zola evoca el món del ferrocarril i en concret el de la línia entre Paris-Saint Lazare i Le Havre. L’escriptor naturalista coneixia prou bé aquest mitjà, ja que vivia a Medan, al costat de la via. La línia serà l’escenari de fets dramàtics, tant a l’interior d’un túnel com a un lloc imaginari, anomenat Croix-de-Maufras. El protagonista, Jacques, és testimoni d’un crim quan veu a través dels vidres d’un vagó “un home que en subjectava un altre caigut en un banc i li clavava una navalla a la gola”. En ocasió de l’accident ferroviari que té lloc més endavant, Zola “humanitza” en certa manera la màquina, cosa que dona sentit al títol de l’obra: “i la pila de ferro, d’acer i de coure que deixava allà aquell colós destrossat, amb el tronc ferit, els membres escampats pel voltant , els òrgans inutilitzats i trets a l’exterior, adquiria l’espantosa tristesa d’un cadàver humà”.

Al segle XX els trens ja estarien plenament integrats a la quotidianitat i, literàriament parlant, servirien no com a protagonistes tecnològics sinó més aviat com a escenaris de tot tipus de ficcions, com per exemple Strangers on a train, de Patricia Highsmith, o Murder on the Orient Express, d’Agatha Christie, portades després a la pantalla amb gran èxit (en vam parlar en aquest bloc, aquí i aquí).

(continuarà)

[Bibliografia citada: Xavier Duran: “Velocitat i literatura”, El Temps, 6/9/1993, Xavier Duran: “Quan la literatura anava sobre rails”, El Temps, 2/11/1998; imatges: Viquipèdia]