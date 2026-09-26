Les intel·ligències de Renfe

Renfe i Adif, en Paret i en Mandinga dels despropòsits ferroviaris espanyols, han patit un ciberatac. Se suposa que ha estat obra d’algun hacker, o sigui un pirata informàtic, que ha aconseguit entrar als sistemes d’ambdues empreses i ha accedit a dades més o menys sensibles amb la intenció de fer-los xantatge o vendre-les a qui estigui interessat. Ràpidament (sense ironies, tractant-se de qui es tracta) les empreses públiques han reaccionat amb una nota amb les explicacions esperables: han activat els protocols, no tenen evidències de robatori de dades bancàries o especialment sensibles i ens recorden que compten amb les “màximes certificacions i estàndards de seguretat”.
Però hi ha un problema. No s’han molestat gaire en dissimular que la nota està redactada amb intel·ligència artificial i no ha estat supervisada, perquè la que ha estat publicada acaba amb un paràgraf posant de manifest que es tracta d’una segona versió “institucional i ferma” destinada als mitjans de comunicació i a l’opinió pública. També se’ls ha colat l’esment a la introducció de la frase “segons els indicis tècnics disponibles” destinada a sangrar-se en salut si després les coses es posen més lletges. És a dir, no han estat capaços de revisar i corregir un text confegit amb intel·ligència artificial. No m’estranya doncs que se’ls infiltrin hackers si no són capaços de supervisar, amb intel·ligència suposadament natural (la d’ells), un simple text ple de llocs comuns.
Per què tot funciona tan malament en els ferrocarrils espanyols? Horaris, freqüències, manteniment, confort, informacions, atenció al públic, tot? A Catalunya les ments pensants de la Generalitat han trobat una manera de dissimular una mica aquests desastres: crearan una marca conjunta de tots els operadors ferroviaris catalans (bàsicament la mateixa Renfe i els FGC) perquè així quedi més difuminada la ineptitud dels primers amb l’excel·lència dels segons. No sé si això d’ajuntar les pomes podrides amb les sanes sigui una bona idea, ja veurem.
* Crèdit de la imatge: copimar.net
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