La gran poma i les seves temptacions

Aquest cap de setmana tenim a Collboni, alcalde de Barcelona, de visita a Nova York on assistirà a la cimera d’una cosa anomenada Urban20, una xarxa de ciutats, i on es trobarà amb el seu homòleg Mamdani. Els amics de la Coordinadora pel Museu del Transport Urbà, a través de la qual m’he assabentat de la notícia, ja han aprofitat per recordar a l’ínclit (ironic mode) batlle l’existència a la Gran Poma d’un Museu del Transport (el New York Transit Museum), que ja té cinquanta anys d’existència, i de pas conscienciar-lo de la necessitat d’agilitar el naixement d’un museu equivalent a Barcelona, després d’anys i anys de propostes, projectes, canvis de localitzacions, regateigs, promeses incomplertes, anades i vingudes sobre el tema.
Sobta que existeixi un museu d’aquestes característiques, i menys que compti amb mig segle de vida. Els Estats Units no es caracteritzen precisament per una gran sensibilitat cap a tot el que fa referència al transport públic, tot al contrari de l’Europa occidental per entendre’ns, però Nova York és una ciutat peculiar que, crec jo, s’estima molt a ella mateixa. I quin és un dels molts elements característics que la defineixen com a metròpoli i del qual estan més orgullosos els seus habitants? Efectivament, el suburbà, de manera que no és estrany que els novaiorquesos es decidissin a posar en valor, ja fa molts anys, la seva història i patrimoni en forma de museu.
Algunes dades sobre la instal·lació. El 4 de juliol de 1976, en ocasió dels dos-cents anys de la Independència dels Estats Units, els empleats de la companyia del metro, la NYC Transit, organitzaren una exposició temporal a l’estació de Court Street, inactiva des del 1946 i usada anteriorment com a localització cinematogràfica (per exemple, per rodar-hi Pelham, un, dos, tres). Tal fou l’èxit de la iniciativa que l’exposició esdevingué un museu permanent gestionat per la MTA, l’autoritat regional del transport.
El museu exposa 20 trens, el més antic dels quals és del 1903 (imatge de dalt de tot, un Lo-V de la xarxa IRT, del 1916; a dalt, cotxe Q-Car 1612-C, construït el 1908), alguns usats encara per a viatges vintage (el Train of Many Colors, a la dreta) a banda d’autobusos antics i tresoreja un milió (ho heu llegit bé) d’objectes, documents i fotografies. El museu també inclou altres temptacions com exposicions temporals, una botiga i un arxiu per a investigadors (cal cita prèvia).
Fa anys que em ronda la idea d’anar a Nova York. Si la salut, els diners i els ànims m’ho permeten (toquem ferro, com sempre) compliré un dels meus somnis, viatjar en el metro d’aquella ciutat (tan brut i insegur com diuen que és, comprovaré si és veritat) i passar una bona estona al New York Transit Museum.
Facebook/River Rail Photo, nytransitmuseum.org, Viquipèdia
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