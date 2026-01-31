Fora la Renfe!

La societat civil catalana comença de nou a moure’s per donar resposta a la crisi ferroviària, pas previ a un nou embat independentista. A la convocatòria de dues manifestacions (que podrien ser una de sola, perquè en essència la motivació és la mateixa) s’hi ha sumat una iniciativa d’Alhora, el partit impulsat per Jordi Graupera. Han arribat a la conclusió que el més urgent, el més necessari per començar a redreçar el servei en vistes a un futur control català és que Renfe marxi del nostre país per sempre més, tant fa si és la companyia de tots coneguda o patida (rogamos empujen…) com si és aquesta enganyifa que ens volen colar en forma d’empresa mixta on continuaran manant els de sempre i, el que és pitjor, es situarà en posició d’avantatge quan es liberalitzin les operacions per imperatiu europeu. Sota el títol forarenfe.cat, es tracta de signar un manifest i enviar un correu a representants de tots els grups polítics del Parlament exigint-los solucions immediates. La iniciativa ja ha assolit en tres o quatre dies 18.ooo signatures, entre les quals la meva. També vaig enviar el correu. És de justícia deixar constància que un dels diputats (Dani Cornellà, de la CUP) va contestar-me tot acusant rebuda i donant explicacions sobre el capteniment del seu grup polític.
Manifestacions, signatures, correus… qualcom més que queixes estèrils o esgarrips a les xarxes socials. Petit à petit, l’oiseau fait son nid.
[Imatge: alhora.cat]
