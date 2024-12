Exposicions, llibres, una cursa i fins i tot un cupó de l’ONCE

S’acosta el 30 de desembre, el dia que el metro de Barcelona farà cent anys. Com qui diu a misses dites, en temps de descompte, TMB ha anunciat alguns dels actes programats per commemorar l’esdeveniment. Diem això de “temps de descompte” perquè dona talment la impressió que tot s’hagi planificat en el darrer moment, fruit d’un brainstorming precipitat; corrobora aquesta sospita el fet que els actes del Centenari s’estendran del 30 de desembre de 2024 a la mateixa data del 2025, és a dir, després dels cent anys quan, per lògica, els actes haguessin hagut de començar l’any passat i culminar-los enguany. Però, ¿què hem d’esperar d’una administració i una empresa pública clarament ferròfoba que continua menystenint displicentment les propostes de Museu del Transport?

En fi, siguem positius. La tinent d’alcalde Laia Bonet i Xavier Flores, president i conseller delegat de TMB respectivament, van ser els encarregats de presentar el programa. Es preveu una desena d’activitats, que començaran el mateix 30 de desembre a l’estació Passeig de Gràcia. No s’han desvetllat els detalls per mantenir les sorpreses de la jornada (o potser perquè encara han d’acabar de lligar fils, vés a saber…). Hi haurà visites guiades a les estacions fantasma, als simuladors de conducció o a l’antiga escala de cargol de l’estació Urquinaona. El centenari del metropolità també es colarà a la cavalcada de Reis i a l’espectacle amb drons de les festes de la Mercè. S’exposaran els trens restaurats de les sèries 100, 300, 400, 1.100 i 3.000 al darrer trimestre de 2025: com ens agradaria que fos al Palau de Comuncacions de Montjuïc, ja reconvertit en Museu del Transport, però què mes voldríem. Dues exposicions més es podran contemplar a l’Espai Mercè Sala, de realitat virtual que permetrà als visitants realitzar un recorregut immersiu per la història del metro, i al Palau Robert, sobre el naixement i l’expansió d’aquest mitjà de transport.

No podien faltar els llibres: un de genèric sobre els cent anys, un altre pensat per als nens, amb il·lustracions de Pilarín Bayés, i el tercer sobre el rol de les dones que hi han treballat. Finalment, una engrescadora cursa nocturna de cinc quilòmetres que recorrerà un tram de la xarxa, habilitat per córrer sense risc d’ensopegades, per visibilitzar l’esclerosi lateral amiotròfica.

Es va presentar el logotip oficial de l’esdeveniment (format pels rombes característics), que ja figura estampat al comboi estacionat a l’estació de Paral·lel, on es desenvolupà l’acte (a dalt), es va anunciar que el proper 17 de desembre el cupó de l’ONCE estarà dedicat al centenari i, finalment, que TMB serà l’amfitriona de la trobada anual de The Community of Metros (COMET 2025).

Estarem atents a tantes iniciatives en principi de gran interès.