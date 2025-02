El tramvia d’Opicina torna a circular

Dia significatiu per al transport públic i dia important per a Trieste, la històrica ciutat abans austríaca i ara italiana. Avui s’ha reobert al servei el seu emblemàtic tramvia d’Opicina. Tramvia i més coses perquè es tracta d’un peculiar sistema que combina un tram urbà (és un tramvia que circula normalment per alguns carrers de la ciutat, on té el seu origen) amb un altre de suburbà, fins a la seva destinació final, Villa Opicina, a l’altiplà del Carso. I en aquest recorregut, de cinc quilòmetres, hi ha un tram de 800 metres en què el tramvia es transforma en un funicular, ja que ha de salvar un pendent del 26 %. Perquè el mateix vehicle pugui adoptar ambdues funcions, els responsables tècnics van enginyar-se un rebuscat sistema: el tramvia, mitjançant unes desviacions, és situat davant d’una mena de carruatge o funicular (a dalt) que, mogut per un cable, empeny el tramvia quan puja i el reté quan baixa. En aquest breu tram discorre a 10,8 km/h el que, sumat a les maniobres d’acoblament dels dos vehicles, fa que el recorregut total sigui més lent del desitjable. No obstant això, ningú pot negar que es tracta d’un sistema ben peculiar de transport guiat, que per força ha de cridar l’atenció als ferròfils. Jo personalment em vaig quedar fascinat quan vaig saber de la seva existència.

El 16 d’agost de 2016 el tramvia d’Opicina va patir un greu accident: dos cotxes colisionaren frontalment, cosa que obligà a clausurar momentàniament el servei. Han calgut nou llargs anys, després de diversos ajornaments (marca de la casa de qualsevol infraestructura pública) i assaigs per garantir-ne la seguretat perquè avui, 1 de febrer (a dalt), torni a circular com a transport quotidià i com a atractiu turístic, que les dues coses és.

Enhorabona, triestins i forasters!

[Imatges: italia.it, Viquipèdia, ilpiccolo.it]