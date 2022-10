El Tramcamp, cada dia més a prop

Lentament, el futur Tren-tram del Camp de Tarragona (o Tramcamp) segueix fent el seu camí després de dues dècades d’anuncis i presentacions de projectes, de moment completant només etapes tècniques i jurídiques. Les etapes “de veritat”, les que permetran a la població convèncer-se de que tot plegat no és un altre brindis al sol sinó una infraestructura palpable, és a dir les obres, sembla que la Generalitat les iniciarà en breu. El projecte del que ara ja es coneix a seques com a tramvia, perquè això serà, preveu dues fases: en la primera, pressupostada en 150M €, es contempla la connexió dels nuclis urbans de Cambrils, Salou i Vila-seca i en una segona, les obres de la qual no començaran fins el 2025, es visualitzarà el que de ben segur serà el trajecte amb més demanda, la connexió entre les dues principals poblacions del Camp, Tarragona i Reus.

Fer passar un nou mitjà de transport sobre vies per la trama urbana d’ambdues ciutats no és senzill, ja que suposa un element nou que no hauria de complicar més les interconnexions del territori. Les administracions d’ambdós municipis estan dient la seva aquests dies. Tarragona ja ha decidit descartar la solució d’aprofitar el traçat de l’antiga via de tren (la que la connectava amb Salou i Cambrils, en mala hora desmantellada) i apostar per un recorregut paral·lel a la N-340. “El tramvia ha de passar per on viu la gent”, declara encertadament el regidor tarragoní de Mobilitat Xavier Puig, pensant en els veïns dels barris de Ponent. Presa aquesta decisió, el següent pas ha estat definir els quatre punts neuràlgics que actuarien de nodes de comunicació intermodal: l’estació d’autobusos (a dalt, simulació a la plaça Imperial Tarraco), la de trens, l’hospital Joan XXIII i la Universitat Rovira i Virgili, d’elevada demanda de passatgers atesa la seva naturalesa.

El ventall d’opcions és més obert a Reus. Donant per fet que l’accés serà pel sud, per la carretera de Bellisens, la idea és unir la futura estació ferroviària de Bellisens amb la de Reus de tota la vida, però s’ofereixen recorreguts alternatius: en línia recta, per les avingudes de l’est o pels passeigs de Prim (esquerra, simulació) i Sunyer, a l’oest. Segons declaracions recents de la regidora de Mobilitat de Reus, Marina Berasategui, l’opció que té més números de tirar endavant és una línia circular (és a dir, aprofitant les vies de l’est i de l’oest abans esmentades), de manera que “abracin” el centre de la ciutat i permetin la intermodalitat amb les dues estacions de ferrocarril i la d’autobusos. Les sis parades que es contemplen en aquest recorregut permetran acostar el servei a un volum òptim d’usuaris; Berasategui usa així un argument idèntic al seu col·lega tarragoní.

Mentre s’ultimen les propostes als despatxos, el ciutadà de carrer segueix esperant l’inici (i acabament, és clar) d’una obra clau en el sistema de mobilitat del ja molt complex teixit urbà del Camp de Tarragona, que tants beneficis personals, econòmics i ambientals oferirà quan la infraestructura ja estigui operativa.

[Informació extreta de canalreustv.cat; imatges: transportpublic.org, tarragonaradio.cat, mesacamptarragona.cat]