El Polzet americà

Avui és 4 de juliol i fa 250 anys que els Estats Units són independents. I avui també fa 198 anys que s’inicià la construcció de la que seria primera línia ferroviària de viatgers d’aquella potència americana. Impulsada per la Baltimore & Ohio Railroad, companyia creada el 1827, la línia començà a operar com a servei regular de passatgers el 24 de maig de 1830 i unia els 21 quilòmetres entre Baltimore (Maryland) i Ellicott’s Mill, al mateix estat. Inicialment servit per cavalls, aviat s’introduí la tracció a vapor. Amb els anys la línia s’estendria fins a Whelling, Virgínia Occidental, el 1852, connectant l’Atlàntic amb l’interior dels Estats Units (a l’esquerra).
La línia era servida per una locomotora de vapor coneguda com a Tom Thumb (‘Dit de polze’) (a dalt), construïda per Peter Cooper el 1829 i batejada així per la seva petitesa (menys d’una tona de pes i quatre metres de llarg). El 28 d’agost de 1830, ja operativa la línia Baltimore-Ellicott’s, va fer una demostració de la seva potència tot arrossegant un cotxe amb passatgers a la “sorprenent” velocitat de 16 km/h. Sembla ser que també va competir amb un vehicle tirat per cavalls… però va perdre. Va tenir poca vida útil, però demostrà la viabilítat del vapor, llavors encara una novetat.
La Baltimore & Ohio Railroad va tenir una llarga existència (dreta, anunci del 1864) fins que el 1967 fou absorbida per una altra societat. Com a curiositat, és una de les quatre companyies que apareixien a la primera versió del Monopoly. Com ha de ser, va crear el seu museu, el B&O Railroad Museum a Baltimore, on es pot contemplar una rèplica de la Tom Thumb, el tren més petit per a la nació més gran.
[Imatges: Viquipèdia]
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