El millor amic de l’home (com a mínim aquest)

Diumenge que ve, 1 de març, l’estació toquiota Shibuya farà 141 anys. El que va començar essent una modesta estació rural de tren (a sota, abans de la Segona Guerra Mundial) s’ha convertit en un enorme, vibrant i emblemàtic intercanviador ferroviari de la capital japonesa. Enorme perquè pel subsol de la zona conflueixen 9 línies ferroviàries (a saber, 3 de la JR Est, 2 de la Tokyo Corp., 1 de la Keyo Corp. i les G, Z i F del metro); vibrant perquè la seva gran quantitat de botigues i zones d’oci obertes les 24 hores el converteixen en un pol d’atracció, tant per toquiotes locals i forans com per turistes; i emblemàtic perquè el conjunt d’estacions i plataformes estan situades a sota d’una de les cruïlles de vianants més transitades i famoses del món (a dalt).
Shibuya també té una altra atracció, la memòria d’Hachiko, un gos (a sota) que es va fer famós perquè cada matí acompanyava el seu amo, el professor Ueno, a l’estació que estem comentant i l’anava a rebre el vespre. Un dia el professor va morir (1925) i el fidel Hachiko continuà acudint cada dia a l’estació fins que també a ell li arribà el final deu anys després (1935). Una historia certament entranyable que es guanyà el cor de la població, popularitzà el seu protagonista i feu que se li dediquessin multitud d’estatues, una d’elles instal·lada, naturalment, en una de les sortides de Shibuy
Gossos i trens també estan relacionats a casa nostra. Penso en el famós Kuki del cremallera de Montserrat. En parlarem en una altra ocasió.
[Imatges: jrailpass.com, Viquipèdia]
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!