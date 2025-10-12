No ha tingut el ressò que calia, i si no arriba a ser per una oportuna piulada del sempre indispensable Joan Carles Salmeron, m’hagués passat per alt a mi i a aquest bloc. El 25 de setembre passat va fer dos-cents anys exactes de la inauguració del primer ferrocarril de vapor (a la dreta, gravat). La línia de 40,2 quilòmetres connectava les mines de carbó de Shildon amb les poblacions de Stockton-on-Tees i Darlington, raó per la qual la companyia que del 1825 al 1863 prestà aquest servei es deia Stockton and Darlington Railway. La locomotora que arrossegava els vagons, coneguda simplement com a Locomotion núm. 1 (a dalt, conservada al Museu de Darlington), fou capaç d’arribar als 24,1 km/h per arrossegar 31 vagons, entre mercaderies (carbó) i passatgers (550 persones). Encapçalant el projecte tècnic hi havia l’enginyer Georges Stevenson (a l’esquerra), auxiliat pel seu fill Robert. Un detall significatiu del primer ferrocarril de la història és que l’amplada de la via era de 4 peus i 8 polzades, és a dir 1.422 mm, ben a prop dels 1.435 mm que va acabar tenint l’ample estàndard a tot el món. Qui vulgui saber detalls de la concepció de la línia, la jornada inaugural o les vicissituds de la companyia explotadora té un completíssim article a la Viquipèdia.
[Imatges: Viquipèdia]
