Dos aniversaris deslluïts

La tragèdia d’Urdo ha deslluït una commemoració nostrada, fins al punt d’obligar a posposar-ne els actes previstos. Ens referim als 125 anys de dues de les infraestructures ferroviàries més entranyables del nostre país: el Tramvia Blau i el funicular del Tibidabo. El primer, com ja és sabut, fa uns quants anys va deixar de circular provisionalment, en una decisió incomprensible si no era per remodelar-lo a fons. Si així fos, entenem que no calia allargar tant el temps d’inactivitat de l’estimat tramvia però molt ens temem que altres raons (econòmiques, com gairebé sempre) explicarien aquest descans forçat i no desitjat. Pel que fa al funicular està tenint més sort perquè sí presta normalment el servei pel qual va ser concebut, si no tenim en compte el curt període en què també va estar interromput per canviar-li la fesomia (amb una estètica horrorosa, completament diferent de la que recordem, a la dreta) i per rebatejar-lo amb el ridícul nom de “Cuca de Llum”. Els maleïts canvis perquè sí d’una modernitat mal entesa.
Ja són diverses les vegades que des dels meus dos blocs he rememorat ambdues infraestructures, ja que formen part de la meva memòria d’infantesa. Mitjançant la triple combinació Tren de Sarrià + Tramvia Blau + Funicular accedíem a un parc d’atraccions cent vegades més divertit i atractiu que els actuals, per moltes innovacions tecnològiques que hi introdueixin, o precisament per això. Res a veure les atabaladores màquines d’ara amb aquells deliciosos autòmates, cap comparació entre les vertiginoses muntanyes russes i aquell aeri demodé que circulava per l’Alhambra de Granada entre llumetes de colors, o així ho recordo.
Llarga vida als dos trens! Tramvia, torna aviat! Potser els resultats de les properes eleccions municipals ens ajudaran en aquest sentit, vés a saber. Funicular, continua pujant i baixant gent anys i anys!
* Crèdit de les imatges: Viquipèdia, tibidabo.cat
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