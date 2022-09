De Buenos Aires a Barcelona

L’Asociación Amigos del Tranvía és una ONG fundada el 1976 a Buenos Aires que aplega tots aquells que tinguin interès pel coneixement del passat del tramvia i pel seu futur com a mitjà de transport urbà i interurbà. Lògicament, el centre d’atenció de les seves moltes activitats és la capital argentina. Com que la meva àvia va néixer en aquella ciutat, m’hi sento especialment vinculat, i la meva afecció a tot el que fa referència a aquest transport va dur-me a seguir l’associació a través de les xarxes socials.

El seu treball és envejable. Aquest és el seu vídeo de presentació. Són els encarregats de mantenir en condicions el material històric tramviari (a dalt). Entre les seves joies, el núm. 258 (“Lacroze”), del 1927, procedent dels Carris de Ferro de Porto, i rèplica dels Brill que circulaven per Buenos Aires des del 1907 (a dalt, el seu interior); està declarat Monument Històric Nacional. Aquest i altres models d’època (ells en diuen tramway histórico de Buenos Aires) circulen cada dissabte a la tarda i cada diumenge, matí i tarda per un petit circuit urbà (carrers d’Emilio Mitre, Rivadavia, Hortiguera i avinguda Directorio) de 20 minuts de durada; el servei és gratuït i només es suspèn en cas de pluja.

Vinculada a l’associació hi ha la Biblioteca Popular Federico Lacroze (1981), batejada així en honor al pioner del transport tramviari de Buenos Aires. El seu catàleg registra 1.500 volums, a banda de tot el material dipositat a l’arxiu, l’hemeroteca, la videoteca i la secció de mapes, a més d’una fototeca de 6.000 còpies. Però l’activitat cultural no s’acaba aquí.

Edita la revista semestral Tranvías a 9 puntos, hereva del butlletí anterior de l’associació. En el seu moment publicà el CD-Llibre “Los Tranvías de Buenos Aires”, obra d’Aquilino González Podestá, fundador i president emèrit de l’AAT (a dalt, conduint un comboi). Finalment, i en col·laboració amb l’Asociación de Fomento y Biblioteca Popular General Alvear, ofereix un cicle de conferències audiovisuals tots els primers divendres de cada mes; des del 1977, porten més de 400 activitats adreçades a difondre la història del tranvia i d’altres mitjans de transport.

Avui que és la Mare de Déu de la Mercè, la patrona de Barcelona, és inevitable establir comparacions. Ignoro amb quin nivell de col·laboració de les administracions públiques (portenyes o supramunicipals) compten els amics de l’AAT per fer tot això, però intueixo que és superior al de la capital catalana. Tenim afeccionats, associacions i estudiosos del transport públic local, tenim una memòria històrica i un patrimoni per conservar i dignificar, tenim idees i propostes, però també tenim uns poders polítics molt poc tramway-friendlys, encara que a vegades ho dissimulin molt bé. Tan de bo l’exemple argentí arribi a l’atenció d’algú amb poder (i recursos) per posar fil a l’agulla i obrar en conseqüència. Si es pot fer a Buenos Aires, per què no a Barcelona?

[Imatges: Twitter @ATranvia, tranvia.org.ar]