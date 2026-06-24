David Prat, nou director del metro

Dilluns passat vam conèixer la notícia de la designació de David Prat Soto com a nou director del metro de Barcelona. En la seva primera aparició pública, visità el centre de control del metro i l’estació de Sagrera. Ha tingut diverses responsabilitats tant en l’àmbit privat com a l’administració pública, concretament al Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, on en la seva qualitat de subdirector general de Planificació i Projectes i de director general d’Infraestructures ha intervingut en l’impuls de projectes com la línia 9 del metro i la prolongació de FGC a Sabadell i Terrassa.
Si l’esmento en aquest bloc és perquè durant algun temps va ser cap del Servei de Transports a Tarragona, el meu superior laboral. De fet, el meu darrer superior abans de jubilar-me. Quan es presentà a la delegació territorial, va causar una certa sorpresa la seva melena. No recordo si ja llavors se la recollia amb un monyo com ara, un “paradigma” en paraules de Quim Monzó. Sí, el tall a navalla, la corbata o les sabates negres de cordons estan en franca retirada. Què hi farem! L’important és fer bé les coses i, fins on puc dir, tot fa pensar que el David continuarà sent una persona professionalment competent com a director del sempre complex metro de la meva ciutat de naixença. Li desitjo tota mena d’encerts.
[Imatge: laciutat.cat]
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