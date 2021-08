Darrer viatge

Diumenge passat, l’apunt “Último viaje; muchas gracias por viajar” tancava Treneando, el bloc del bilbaí Mikel Iturralde (dreta). Amb encomiable constància, i des del desembre de 2008, Iturralde ha publicat cada dia, sense excepció, una notícia relacionada directament amb els ferrocarrils i els transports urbans (“Todo sobre el mundo del tren”, resa l’encapçalament del bloc). L’home, després de dotze anys i mig ha decidit plegar i ho ha fet amb una sinceritat també encomiable: ja no el diverteix ni l’entreté. Pel que explica, des que va deixar de treballar en un periòdic, li és més dificultós localitzar notícies sobre trens, metros, tramvies o empreses del món ferroviari de tot el món, i l’entenc: trobar la informació necessària, documentar-se i finalment donar-hi forma perquè sigui mínimament presentable al lector comporta el seu temps i la seva dedicació. Jo estava subscrit des de fa alguns anys a Treneando, de manera que una de les primeres coses que feia al matí, abans fins i tot que mirar les notícies de Vilaweb, era obrir el correu i llegir (ni que fos pel damunt) l’apunt diari d’Iturralde. Assabentar-se que el metro de Harbin (Xina) disposaria de nous trens o aprofundir en les vicissituds del tramvia de Jaén (estat espanyol) constituïa un furtiu contacte amb temes que són d’interès per a mi i per a tants d’altres. Agraïm a Mikel Iturralde la dedicació i el rigor de tants anys, prestigiant una afecció titllada per alguns, em temo, de dèria de jubilats desvagats, i no és el cas.

No quedem orfes. A la xarxa hi ha una bona collita de blocs relacionats amb ferrocarrils. N’he localitzat uns quants, per ordre de creació:

Viajes ferroviarios de ayer, hoy i mañana (2011), de Miguel Ángel Matute, un andalús que es va aficionar al ferrocarril abans de tenir ús de raó, segons afirma. Jubilat, dedica el seu temps a viatjar per tot el món i a abocar experiències al seu bloc.

Arte y Ferrocarril (2011), de l’escriptor badaloní Jordi Font-Agustí (esquerra), que s’ha especialitzat en la presència dels ferrocarrils a la literatura, el cinema i les arts plàstiques.

Historias del tren (2012), de Juanjo Olaizola (a sota), un donostiarra impulsor del Museu Basc del Ferrocarril, també molt precoç perquè la matèria que ens ocupa li ha interessat “des que va venir al món”. Tracta de la història del ferrocarril en totes les seves facetes i concep el bloc com una tribuna oberta on els lectors proposin temes de debat.

Trenesmania (2013), de Carlos V. Labrandero, enginyer barceloní i “railfan” (segons Twitter), amb notícies d’actualitat sobre els ferrocarrils de l’estat, ja siguin de viatgers, de mercaderies o de les seves infraestructures.

Trenes y tiempos (2013), d’Ángel Rivera, un bloc molt documentat i prolíficament il·lustrat, de caràcter eminentment històric, començant pel seu sotstítol: “Un paseo histórico, anecdótico y un punto sentimental por nuestros trenes”.

Blog ferroviario (2019), d’un afeccionat (no he localitzat el seu nom) que publica, amb propòsit de fer-ho setmanalment, notícies i imatges sobre ferrocarrils i transports urbans.

Viajando en tren (2019), d’Alfonso Marco, ferroviari i historiador. Tracta sobre el que ell denomina univers viatger i ferroviari, amb especial atenció als diferents serveis i vehicles de Renfe.

Hi podríem afegir Cambiar para seguir viviendo, un bloc de Pau Noy, enginyer i antic portaveu de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic. No versa estrictament sobre ferrocarrils, entesos com una afecció o curiositat, sinó com a element clau per a la mobilitat urbana i territorial i la seva relació amb la sostenibilitat i el canvi climàtic.

Uns quants dels blocs esmentats (també Treneando) es troben allotjats al portal Vía Libre, la revista del ferrocarril, i majoritàriament abasten el territori estatal. Més enllà de les fronteres, la quantitat de blocs ferroviaris deu ser molt més nombrosa, atès l’especial interès que desperta aquesta temàtica en les àrees centraeuropea i anglosaxona. Per obrir boca, pot consultar-se una relació dels “50 millors blocs per a entusiastes del tren” a Online Engineering Degrees.

[Imatges extretes dels blocs respectius]