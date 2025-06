Colors sota terra

Des de fa uns anys, el transport públic es suma a la celebració/reivindicació del 28-J, el Dia de l’Alliberament Gai-Lesbià. L’any passat ja va treure el nas en aquest bloc el metro de Roma, amb el seu treno dell’inclusività. Avui farem un colorista viatge per alguns metros del món, que de diverses maneres contribueixen a celebrar la diversitat sexual i alhora la visibilitzen, un capteniment que malaurdament no trobarem a moltes altres ciutats.

Comencem per Barcelona, on per segon any consecutiu l’estació d’Universitat es vestirà amb els colors de l’arc de Sant Martí (a dalt). Andanes i seients han estat recoberts amb vinils. Cal recordar que aquesta estació, juntament amb la d’Urgell, és la més propera al que coneixem com Gaixample, aquella zona de concentració de l’oferta comercial destinada al col·lectiu, de límits inconcrets. Molt més precisos són els de Chueca, el seu equivalent a Madrid, que al seu bell mig es troba la plaça i l’estació de metro del mateix nom, convenientment singularitzada (a dalt).

Més imatges. La companyia de transports de Berlín (BVG) dedica al col·lectiu i a tota la societat aquesta amorosa salutació de benvinguda (a sota). Per la seva banda, el suburbà de Nova York aparella les banderes nord-americana i de l’Arc de Sant Martí en els seus vagons. La primera a sobre de la segona, això sí (a sota).

Acabem el nostre petit recorregut fent parada a l’estació Santa Fe-Carlos Jáuregui, de Buenos Aires, anomenada abans simplement Santa Fe, de la linia H (a dalt). Es tracta de la primera del món dedicada a un personatge defensor dels drets GLBT, Carlos Jáuregui (1957-1996). Una bonica manera d’homenatjar-lo.

[Imatges: filo.news (@horaciorlarreta), noticies.tmb.cat (foto Pep Herrero), metromadrid.es, berliner-zeitung.de, untappedcities.com]