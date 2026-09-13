‘Citius, altius, fortius’

Hauria d’existir, és una idea, un llibre Guiness dels rècords del transport urbà o interurbà de viatgers, que arreplegués dades extremes de tot tipus. Tindria el valor d’una simple compilació de curiositats, una manera com una altra de passar l’estona. De fet, navegant per les xarxes socials els algoritmes ja et plantifiquen vídeos explicant-te que en tal ciutat hi ha la línia de metro més llarga o en tal país hi ha el tren amb la via més estreta del món. Però hauria de ser en format llibre físic, per no perdre els costums ni les tradicions, envaïts com estem per les noves tecnologies que amenacen el nostre món d’ahir.
No obstant això, aprofitem-nos de l’existència d’aquestes noves tecnologies. He tingut la pensada de preguntar a la IA tres rècords qualssevol. Per exemple, l’estació de metro a més profunditat del món és la de Hongyancun, a la línia 9 de Chongqing (Xina), amb uns 116 metres de profunditat. Els viatgers tarden fins a 10 minuts en baixar o pujar els diversos trams d’escales mecàniques, que es redueixen a 53 segons si prenen els ascensors. A la imatge de dalt es pot comprovar que és més profunda que el que medeix la torre del Big Ben. Ostenta el rècord des del 2022, quan va rellevar l’estació d’Arsenalna, a Kíiv (105 metres).
D’altra banda, la xarxa de tramvies més extensa del món és la de Melbourne, a Austràlia. Són 250 km de via doble, 24 itineraris i entre 1.600 i 1.700 parades (a dalt, plànol de la tupida xarxa). Anteriorment el rècord el tenia Sant Petersburg i històricament destaca Buenos Aires, que va arribar a tenir 850 km en el seu moment més àlgid.
Per últim, se m’ha ocorregut saber quin és el funicular més antic que continua funcionant amb normalitat, i ha resultat ser el Monongahela Incline de Pittsburgh, Pennsilvània, EUA (a l’esquerra). Inaugurat el 28 de maig de 1870, originalment era impulsat per vapor i el 1935 fou electrificat. Amb vistes icòniques sobre la ciutat, funciona com a mitjà de transport regular i com a atracció turística.
Tres curiositats de la temàtica que ens apassiona a molts. Algú s’anima a treballar-ho més a fons?
* Crèdits de les imatges: thesun.co.uk, goldyaustralia.com, positivelypittsburgh.com
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