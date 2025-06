Cap respecte al contribuent o al patrimoni

Moltes de les martingales polític-empresarials de l’òrbita socialista, que aquesta setmana hem conegut, fan referència al sector dels transports, ja que aquesta era la competència administrativa d’un dels principals imputats en la trama, el ministre Ábalos. Una de les actuacions esmentades a les informacions ens toca de més a prop perquè afecta territori català i una infraestructura ferroviària. Em refereixo a la integració ferroviària a Sant Feliu de Llobregat, adjudicada el 2019 a Acciona, un contracte que hauria generat cobraments il·legals dels qual se n’haurien beneficiat presumptament Ábalos o el seu cercle d’amiguets. Encara que Acciona no era l’empresa més ben posicionada econòmicament, va rebre l’adjudicació per l’existència de “puntuacions tècniques molt altes”, una manera sospitosa d’adjudicar obra pública que es va repetir en altres punts de l’estat.

Més enllà de possibles irregularitats o delictes, el que ens interessa aquí és que una de les actuacions compreses en el projecte ferroviari de Sant Feliu de Llobregat, finalment executada, fou l’enderroc (l’any passat) de la seva centenària estació. No era una estació qualsevol: en el moment en que fou ensorrada era, juntament amb les de Molins de Rei i Cornellà de Llobregat, la més antiga de la península. Va entrar en servei el 1854, formant part de la línia que partint de Barcelona, arribà primer a Martorell i després a Tarragona. D’estil neoclàssic, sorprenia per la forma en arc de mig punt de les portes i finestres de la façana del costat de l’andana. En el moment de la construcció un altre element que va cridar molt l’atenció fou l’arquitectura que seguí els models arquitectònics anglesos de l’època i la riquesa dels materials emprats per a la construcció i decoració. Suficients motius per preservar l’edifici de la piqueta, però com ja sabem d’altres casos (Salou, Cambrils, que jo sàpiga), no hi ha consideració per aquest tipus de patrimoni. Malgrat els esforços per impedir-ho (tals com la constitució d’una plataforma veïnal defensora el 2010 o l’acció d’un activista ocupant l’estació durant un temps), el 2024 desaparegué. Sapigueu que un petit percentatge del cost d’aquesta obra destructiva anà a parar a qui no tocava i per tant encara és de doldre més.

[Informacions extretes de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic, citades per Viquipèdia; imatge: fetasantfeliu.cat, foto Jordi Vinuesa]