Càmera i acció: ‘Un soir, un train’

de de Johan Daisne. La històriasegueix Mathias (Yves Montand), un lingüista belga que viu amb la seva parella, Anne (Anouk Aimée), una productora teatral francesa. La relació entre ells està marcada per tensions culturals i lingüístiques, ja que Mathias és flamenc i Anne és francesa, en un context de disputes lingüístiques a la universitat belga on Mathias treballa (òbvia referència a la de Lovaina i els seus incidents franco-flamencs). Després d’una discussió sobre qüestions morals, agafen un tren (a l’estaciód’Anvers, espectacular edifici, a dalt), on es succeeixen els esdeveniments: Anne desapareix misteriosament, el tren s’atura al mig del camp (a dalt), Mathias baixa amb dos companys, però el tren marxa sense ells fins que arriba a un poble estrany on no entenen la llengua dels habitants.