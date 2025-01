Càmera i acció: ‘Train de vie’

Pel·lícula estrenada el 1998 dirigida pel romanès Radu Mihaileanu i protagonitzada per Lionel Abelanski, Rufus, Clément Harari i Michel Muller. La coproducció va reunir fins a cinc països (Bèlgica, l’estat francès, Israel, Països Baixos i Romania). Som al 1941, en plena Segona Guerra Mundial. En un poble jueu de l’Europa de l’est, Schlomo, el boig del lloc, alerta que al poble del costat la població ha estat deportada en un tren a una destinació desconeguda i que, per tant, ells podrien córrer la mateixa sort. Suggereix als habitants d’avançar esdeveniments i organitzar ells mateixos un fals comboi per escapar-se, fent-se passar per deportats i soldats alemanys. El tren haurà de traspassar les línies enemigues, recórrer diversos països fins arribar a Palestina, la terra promesa.

Tota la trama està tenyida del tradicional sentit de l’humor jueu. El fet de presentar en clau de comèdia un assumpte tan seriós com la persecució contra els jueus i l’Holocaust porta inevitablement a pensar en La vita è bella, estrenada per la meteixa època. Es diu que el director d’aquesta, Roberto Benigni, s’inspirà en Train de vie per a la seva obra, superior segons la crítica i que la acabaria eclipsant.

El film està inspirat en l’activitat de l’organització romanesa Aliyah, dedicada a noliejar trens i vaixells per evacuar jueus des de Romania fins a Istanbul: comptaven amb la dificultat de recórrer Romania i Bulgària, ocupades pels nazis, però també amb la complicitat de Turquia, llavors neutral, i de la necessària col·laboració dels maquis i dels resistents de la Căile Ferate Române, la companyia ferroviària d’aquell país.

