Càmera i acció: ‘The General’ (‘El maquinista de la General’)

Títol fonamental del cinema mut (1927), acollit amb fredor en la seva estrena, amb els anys se li van reconèixer els seus mèrits. El protagonista, Johnnie Gray, que no és altre que Buster Keaton (a sota), té dos amors, la seva promesa Annabelle Lee i la locomotora The General, que condueix. No està malament això de posar al mateix nivell la parella sentimental i un tren. M’agrada. La trama de la pel·lícula es desenvolupa durant la guerra de Successió nord-americana. Gray, de Geòrgia, no aconsegueix allistar-se a l’exèrcit confederat perquè consideren que és més útil com a ferroviari, però un any més tard espies unionistes aconsegueixen segrestar The General i implicar Gray en el conflicte bèl·lic. Després de moltes vicissituds, hi haurà un final feliç (espòiler: la pel·lícula acaba amb el protagonista abraçant la seva xicota amb una mà i saludant els soldats que el victoregen amb l’altra).

El guió està basat en fets reals: el 12 d’abril de 1862 tingué lloc el que es coneix com “la gran persecució de locomotores”. Tant la companyia Western & Atlantic Railroad com les locomotores batejades com The General i Texas, protagonistes dels fets, són històriques i continuen existint. Fundada el 1836, la Western és una empresa estatal de Geòrgia creada per operar un projectat ferrocarril que enllacés Chattanooga (Tennessee, a la regió de l’Oest Mitjà) amb la línia que unia Macon amb el port georgià atlàntic de Savannah. El final del primer tram d’aquesta nova línia determinà el naixement del que seria la capital de l’estat, Atlanta: l’enginyer que dirigia les obres clavà una estaca en un punt que esdevindria un nucli poblacional que successivament es coneixeria com a Terminus, Marthasville i, des del 1845, Atlanta. La línia ferroviària segueix donant servei, ara operada per la CSX Transportation.

Les dues locomotores d’aquesta història bèl·lica i després cinematogràfica també han subsistit fins a l’actualitat. The General (esquerra) és una locomotora de vapor tipus 4-4-0 “americà”, construïda el 1855 per Rogers, Ketchum & Grosvenor. Fou apartada del servei el 1890 però continuà essent dedicada a finalitats cíviques i turístiques, com a recordatori de la guerra de Successió, en una mena de programa de memòria històrica avant la lettre. Des del 1972, i després d’algunes disputes legals per la seva propietat, va quedar instal·lada al Museu de la Guerra Civil i de la Història del Ferrocarril, a Kennesaw (Geòrgia). L’any següent fou inscrita al Registre Nacional de Llocs Històrics.

Al seu torn, la Texas (dreta) és una locomotora de característiques similars a The General, si bé construïda el 1856 per Danforth, Cooke & Co. Després de l’episodi bèl·lic, va seguir prestant servei tant per transportar viatgers com mercaderies fins que fou “jubilada” el 1907. Després d’un llarg procés de deteriorament, fou sotmesa a dues restauracions el 1936 i el 2014. Des del 2017 és exposada al Centre d’Història d’Atlanta i com la seva bessona, figura al Registre Nacional de Llocs Històrics.

Tant una com l’altra disposen a la part del davant d’un característic deflector, aquella mena de reixa o de pales laterals que duien antigament trens i tramvies per apartar obstacles i evitar accidents, i que segueixen usant les màquines llevaneus. Aquesta andròmina (per cert, ideada per Charles Babbage, el precursor de la informàtica), és coneguda popularment com cowcatcher (atrapavaques) i té protagonisme en una emblemàtica escena de The General.

