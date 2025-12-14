Càmera i acció: ‘Subway’

Traduïda ridículament a Espanya com En busca de Freddy, Subway és una pel·lícula francesa de Luc Besson del 1985, la tercera més taquillera d’aquell any, protagonitzada per Christofer Lambert (que va fer de Tarzan un any abans a Greystoke) i Isabelle Adjani. El protagonista és un home de negocis perseguit per uns gàngsters i que fugint-ne (a les pel·lícules d’acció tothom fuig), s’amaga al metro de París, “un món laberíntic” segons la Viquipèdia, i té raó. No l’he vista mai, però es veu que realment va de persecucions, perquè l’escena inicial és una mena d’homenatge a French Connection (una altra pel·lícula on el metro, en aquest cas novaiorquès, té protagonisme) i la final, a A bout de souffle, de Godard. Molta de l’acció de Subway té per principals escenaris les estacions d’Auber i Opéra, però també les de Porte de Versailles, Concorde, La Motte-Piquet-Grenelle i Dupleix, a més d’algunes del RER. La RATP, companyia del metro, imposà nombrosos canvis al guió i estrictes condicions d’horaris per al rodatge abans d’autoritzar-lo, a fi de no interrompre el funcionament normal del servei. Una de les escenes que finalment va tenir el vist-i-plau i que segons he llegit és de les més icòniques és una persecució (més persecucions!) en patins per les vies dels túnels parisencs.
[Imatges: retrounit.com.au, blu-ray.com]
