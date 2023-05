Càmera i acció: ‘Snowpiercer’

Pel·lícula coreana (títol original: 설국열차, Seolgugyeolcha; versió espanyola, Rompenieves) dirigida per Bong Joon-ho i estrenada el 2013, la més cara de la història del cinema coreà, amb 39,2 milions de dòlars de pressupost. Estava basada en un còmic francès (Le Transperceneige, que el director descobrí en una botiga de Seül) i al seu torn tingué una versió nord-americana en forma de sèrie televisiva, amb tres temporades i 30 episodis (2020-2022).

Es tracta d’un “suspens distòpic post-apocalíptic” (així bateja la sèrie la Viquipèdia) i pren el títol d’un tren de grans proporcions inventat per Wilford, un magnat, que serveix de refugi als supervivents d’una catàstrofe global i que es veu obligat a donar perpètuament voltes a la terra. Com a conseqüència d’un experiment fallit contra l’escalfament global, el 2014 s’inicia una nova era de gel que extingeix casi tots els éssers vius llevat de… exacte!, els que tenen la sort de poder viatjar en el tren de marres com si de parelles d’animals en una nova Arca de Noè es tractés.

La “sort” de viatjar no durarà sempre perquè per al 2031 (demà passat, com qui diu) dins del tren ja hi ha arrelat una brutal divisió classista entre elits (a l’exclusiva part davantera) i pobres (als sòrdids vagons de cua), punt de partida de la multitud de peripècies que s’hi viuen, conspiracions, enfrontaments, ocupacions de vagons, combats i tota mena d’aventures més o menys escabroses: amputacions, assassinats, canibalisme o nens usats com a peces de recanvi del tren… fins a l’esperat final que, naturalment, no revelarem.

Estem parlant, òbviament, d’un ferrocarril completament de ficció que no té parangó a res del que coneixem. El seu aspecte (dalt) recorda vagament aquells trens soviètics de l’any de la picor. Per la xarxa es poden trobar curiositats a càrrec de friquis de la sèrie televisiva, com la composició dels seus vagons (dalt) o l’itinerari que fa al voltant del món (esquerra) recorrent els cinc continents. Observeu que el tren passa per la península ibèrica, no sabem si a l’hora o amb retard…

[Font: Viquipèdia; imatges: railfanguides.us]